Forética llama a fomentar la colaboración público-privada para mejorar la gestión del agua en España

La renovación anual de infraestructuras hídricas en España representa solo el 0,49%, un dato que, según la Guía para CEO presentada por el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, subraya la necesidad de aumentar la inversión en el mantenimiento y modernización de los sistemas de agua. Este documento también advierte que las tarifas de agua en España se sitúan un 45% por debajo del promedio europeo, lo que, a juicio de este órgano asesor, distorsiona tanto el coste real del recurso como los riesgos asociados a su escasez. En este contexto, el Consejo ha instado a los principales dirigentes empresariales del país a situar la gestión del agua en el núcleo de sus estrategias corporativas, argumentando que el agua se convertirá en uno de los recursos más críticos de las próximas décadas. Así lo indicó el medio Forética en el marco de la sesión ejecutiva anual de dicho Consejo.

De acuerdo con Forética, la iniciativa ‘Guía para CEO: El agua en el centro de la estrategia’ se ha presentado con la presidencia honorífica de Felipe VI y la asistencia de la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, sirviendo como una herramienta para reforzar la implicación de la alta dirección en la integración de la sostenibilidad hídrica. El documento enfatiza la relevancia de que los directivos reconozcan el valor estratégico del agua para la competitividad, identifiquen los riesgos y oportunidades ligados a su gestión y adopten planes de acción específicamente orientados al recurso hídrico. La guía también subraya la necesidad de atender las repercusiones del agua sobre diferentes grupos de interés, prestando especial atención a aquellas comunidades vulnerables que pueden verse particularmente afectadas por la escasez o la mala gestión del agua.

El medio Forética reportó que el Consejo considera imprescindible potenciar la cooperación entre el sector público y el privado para avanzar en la eficiencia y seguridad en el suministro de agua en España. Entre las recomendaciones destaca el refuerzo de la gobernanza y la integración de los riesgos y oportunidades derivados de la gestión del agua dentro de la planificación empresarial, con especial énfasis en la colaboración con los decisores locales. Según el Consejo, sectores clave como el agroalimentario, el turismo y la energía, junto con otros en expansión como la inteligencia artificial, los centros de datos y el hidrógeno verde, dependen de manera particular de un abastecimiento de agua seguro y constante. Además, el sector empresarial tiene el potencial de reducir su huella hídrica hasta un 30% mediante la implementación de soluciones tecnológicas especializadas.

Forética detalló que más de treinta líderes empresariales participaron en la sesión de presentación de la guía, entre los que se encuentran los presidentes y consejeros delegados de firmas como Accenture, Adif, Airbus, Amazon, Banco Santander, Bankinter, Coca-Cola Europacific Partners, Enagás, Endesa, Gestamp, Iberdrola, IKEA, MAPFRE, Microsoft, Naturgy y Sanitas. El Consejo expresó que integrar la gestión hídrica en la toma de decisiones corporativas responde a la urgencia que supone el riesgo hídrico elevado al que se enfrenta España en comparación con el resto de Europa.

Durante la sesión se abordaron acciones llevadas a cabo por Forética y sus socios en el último año, entre las que destacó la adhesión de más de 80 empresas al ‘Manifiesto por una Inteligencia Artificial responsable y sostenible’. Según publicó Forética, también se consolidó una comunidad de práctica para promover la adopción de la inteligencia artificial con criterios de sostenibilidad y responsabilidad. Se mencionaron proyectos concretos enfocados en la sostenibilidad de sistemas alimentarios, salud, innovación tecnológica y ciudades, como parte de las rutas de transformación impulsadas por la organización.

El medio Forética consignó que las conclusiones contenidas en documentos técnicos producidos por las comisiones Net Zero y Equity Action han sido incorporadas a los programas de acción climática y de impacto social de la organización. Además, Jessika Roswall compartió los avances más recientes en la agenda medioambiental europea, entre los que figura el desarrollo de la futura Ley Europea de Economía Circular, políticas para reducir la contaminación, la protección de la biodiversidad y la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica, todas ellas con un impacto directo para las empresas españolas.

El Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, según explicó Forética, actúa como órgano consultivo constituido por directivos al frente de algunas de las principales empresas del país. Entre sus objetivos se encuentra orientar y acompañar al sector privado en la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible, con especial atención a los desafíos hídricos y al fortalecimiento de la resiliencia empresarial. La agenda de la sesión ejecutiva anual giró en torno al papel de la sostenibilidad como motor de innovación y competitividad, subrayando la necesidad de adoptar medidas concretas ante los riesgos relacionados con los recursos naturales, y en particular, el agua.

El Consejo concluyó que la insuficiencia de inversión en infraestructuras y la obsolescencia de las tarifas pueden comprometer tanto la seguridad de suministro como la capacidad para impulsar nuevos sectores económicos. De acuerdo con Forética, la organización apuesta por una visión integral en la que los líderes empresariales impulsen políticas activas de agua y colaboren de forma coordinada con los actores públicos y sociales para superar los retos estructurales que afronta el país.