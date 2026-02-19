Evaneos eliminará de su catálogo las zonas de Bali con más turistas para frenar sobreturismo en Indonesia

La decisión de reducir a la mitad la llegada de turistas a las zonas más visitadas de Bali se plantea como el resultado de un nuevo plan de acción de la compañía de viajes Evaneos, cuya principal medida será eliminar de su catálogo las ocho localizaciones más concurridas de la isla a partir de finales de 2026. Tal como informó la empresa en un comunicado recogido por distintos medios, el objetivo consiste en frenar los efectos adversos del sobreturismo en Indonesia y, específicamente, en Bali, donde el flujo masivo de visitantes genera presión sobre el entorno y la sociedad local.

De acuerdo con la información difundida por Evaneos, la iniciativa se implementará junto a agencias locales y en colaboración con socios internacionales como Wise Steps Consultancy, Good Tourism Institute, EquatorAI y ecollective. Esta alianza busca intervenir en los enclaves identificados como saturados y guiar a los viajeros hacia otros destinos del archipiélago, entre los que destacan Java, Lombok y Sumatra. Con la finalidad de lograr una mejor distribución geográfica y estacional de los turistas, la empresa apuesta por diseñar rutas alternativas que permitan diversificar los beneficios económicos y aliviar la presión en las zonas más afectadas de Bali.

Según publicó Evaneos, la situación en la llamada Isla de los Dioses se refleja en un Índice de Sobreturismo de 4,20 sobre 5 dentro de su propia medición. Los impactos negativos abarcan la saturación y la contaminación de las playas, en particular por plásticos, el incremento en la demanda sobre el mercado inmobiliario y hotelero, y la expulsión de parte de la población local debido a estos procesos. Datos del año 2025 señalan que Indonesia recibió 6,3 millones de turistas internacionales, de los que casi el 40% eligió Bali como destino, detalló la empresa.

El plan apunta no a frenar el turismo en Indonesia, sino a orientarlo de forma más responsable, promoviendo alternativas menos transitadas y potenciando el desarrollo local en otros lugares del país. Una de las metas es disminuir en un 23% la intensidad de las emisiones de carbono por viajero y día para el año 2030. Evaneos precisó que las estrategias para lograrlo se basarán en extender la duración de las estadías y en seleccionar alojamientos que cumplan criterios de sostenibilidad.

Dentro de los compromisos fijados para el año 2030, la compañía estableció que cada viaje vendido deberá apoyar destinos en los que más del 50% de los proveedores cuenten con un impacto positivo en la comunidad y en la conservación natural. El cumplimiento de estos estándares incluirá la preferencia por alojamientos gestionados localmente, el respaldo a iniciativas comunitarias reconocidas por organizaciones implicadas en el bienestar social y ambiental, y la vigilancia del respeto por las directrices éticas que rigen las operaciones de Evaneos, entre ellas el bienestar animal y las prácticas comerciales responsables.

El medio digital detalló que, con el fin de fortalecer la sostenibilidad de estas medidas, se ha planteado como meta acompañar el proceso de certificación del total de sus agencias asociadas en Indonesia por instituciones externas reconocidas en un plazo de dos años. Este proceso permitiría verificar la alineación de cada socio local con los criterios fijados por Evaneos. Además, la empresa se comprometió a publicar anualmente un informe que detalle los avances y resultados del programa, proporcionando así transparencia respecto al impacto de las acciones desplegadas.

La apuesta por crear itinerarios nuevos se apoya en el conocimiento de los agentes locales y en la colaboración con distintas entidades especializadas, buscando equilibrar el flujo de visitantes durante el año y aliviar picos de afluencia en momentos críticos o en espacios sobresaturados. Las metas de reporte anual y certificación externa proporcionan parámetros medibles respecto al cumplimiento de objetivos y permiten que viajeros y proveedores cuenten con información fiable sobre las transformaciones esperadas en el sector turístico de Indonesia.