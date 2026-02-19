Detenido un periodista turco por "insultar" a Erdogan y difundir "información falsa"

El caso judicial relacionado con el atentado de 2016 en el aeropuerto Atatürk de Estambul marcó el inicio de una investigación contra Alican Uludag, periodista de la cadena alemana Deutsche Welle, tras sus críticas y reportajes sobre la liberación de condenados por el ataque. De acuerdo con información difundida por la propia Deutsche Welle, Uludag fue arrestado en Ankara, acusado de “insultar” al presidente Recep Tayyip Erdogan y de difundir “información falsa”, según anunció la Fiscalía General de Turquía. La detención tuvo lugar en el domicilio del periodista este jueves y está previsto que comparezca ante los tribunales el viernes.

Según detalló Deutsche Welle, el proceso judicial contra Uludag se intensificó luego de que, durante su trabajo en el programa de televisión Now Haber, informara sobre la excarcelación de seis personas condenadas por el ataque del 28 de junio de 2016 en el aeropuerto Atatürk, que causó la muerte de 45 personas. La decisión de dejar en libertad a los condenados se produjo después de un fallo de la Tercera Sala Penal del Tribunal Supremo de Apelaciones de Turquía, que consideró excesivas las sentencias impuestas en 2018 por un tribunal inferior. Dichas sentencias incluían 46 cadenas perpetuas agravadas y 2.604 años de prisión, dictadas bajo los cargos de “violar el orden constitucional” y “asesinato premeditado”.

El tribunal superior determinó anular los veredictos y ordenó que tres de los acusados fuesen juzgados por pertenencia a organización terrorista, uno por financiar dicha organización y otro por complicidad en el atentado, reportó la cadena alemana. La revisión de las sentencias también incluyó la anulación de la condena de 12 años impuesta a otra persona por vínculos con organizaciones terroristas.

Tras la emisión de estos reportajes, el Centro de Lucha contra la Desinformación de la Presidencia de Turquía recalcó públicamente que “los seis acusados que fueron liberados llevaban ocho años detenidos y no eran los autores del atentado”. Según un comunicado difundido en redes sociales, “su liberación se ordenó porque el tiempo que ya han pasado detenidos podría cubrir las condenas que recibirían por los delitos que se les imputan”.

La cobertura de Uludag sobre las decisiones judiciales y los antecedentes de las condenas creó controversia y motivó la intervención de las autoridades, reportó la agencia. Además, sus investigaciones se consideraron motivo suficiente para la apertura de un proceso judicial en su contra, detalló Deutsche Welle.

En redes sociales, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) de Turquía manifestó que el arresto de Uludag “demuestra que Turquía se enfrenta a un futuro difícil”. La ONG añadió: “Uludag ha sido detenido porque sus críticas e investigaciones incomodan”.

A raíz de la resolución de la Tercera Sala Penal del Tribunal Supremo de Apelaciones, la cadena citó que los seis acusados, liberados tras ocho años en prisión preventiva, siguen siendo juzgados por delitos como pertenencia o financiación de una organización terrorista, aunque el tribunal consideró que las penas iniciales superaban la gravedad de los hechos probados en ese proceso.

En el contexto de la investigación, la Fiscalía General consideró que los reportajes y declaraciones del periodista podían constituir delito conforme a la legislación vigente sobre insultos al jefe de Estado y difusión de informaciones consideradas falsas. Posteriormente, el Centro de Lucha contra la Desinformación reiteró su postura sobre la situación judicial de los acusados, aclarando en diversas plataformas que las excarcelaciones respondieron a criterios legales y no eximían a los acusados de responsabilidad penal.

Deutsche Welle informó además que la aparición pública de Alican Uludag como crítico del funcionamiento judicial y de las políticas penales turcas ha generado reacciones en círculos mediáticos y en organismos de defensa de la libertad de prensa, poniendo en primer plano las limitaciones que enfrentan los periodistas para informar y opinar sobre asuntos judiciales en el país.

La causa judicial por la que fue detenido Uludag remite tanto a la cobertura de un caso considerado emblemático en la historia reciente de Turquía, como a la aplicación de leyes sobre la expresión pública y las fronteras de la crítica política en el espacio informativo. La situación de Uludag, tras su detención, permanece a la expectativa de la decisión que adopten los tribunales respecto a los cargos formulados en su contra, mientras organizaciones internacionales y nacionales mantienen la atención sobre el proceso, reportó Deutsche Welle.