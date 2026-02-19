Carlo Costanzia emite un comunicado urgente ante las graves acusaciones de Diego Matamoros

El comunicado difundido en Instagram por Carlo Costanzia hace referencia directa a la utilización pública del número 016, línea de atención a víctimas de violencia de género, dentro del conflicto familiar que lo enfrenta con los hermanos Matamoros. Según el mensaje publicado por Costanzia, la exposición mediática del 016 en este contexto representa, en sus palabras, un hecho "absolutamente inaceptable y de una seriedad incuestionable", pues a su juicio banaliza un recurso creado para proteger a mujeres víctimas de agresiones y vulnera derechos fundamentales. Costanzia insistió en que su equipo legal ya estudia acciones en respuesta a la difusión de estas acusaciones, que tilda de “rotundamente falsas”, poniendo de relieve la gravedad de los hechos y anunciando que las acciones legales serán inmediatas.

De acuerdo con el medio que cubrió la noticia, el detonante de este conflicto público partió cuando Laura Matamoros relató en el plató de 'Espejo Público' la discusión mantenida con su primo Carlo Costanzia, situación que desencadenó la ruptura definitiva entre ambos. Laura Matamoros expuso en el programa que durante el altercado se sintió "coaccionada" y atravesó "momentos muy incómodos y violentos", según recoge la nota informativa. Tras estas declaraciones, fue su hermano Diego Matamoros quien, a través de su cuenta de Instagram, instó públicamente a su hermana a denunciar a Costanzia y recomendó que pasase “la noche en el calabozo”. En este mismo mensaje, Diego Matamoros calificó a Costanzia como "un matón de tres al cuarto" y adjuntó el 016, línea de asistencia que habitualmente acompaña informaciones relativas a violencia de género.

El medio detalló que Carlo Costanzia emitió de inmediato un comunicado en el que, aunque no menciona directamente a su primo Diego Matamoros, califica las recientes acusaciones de "gravísimas" e "intolerables". Costanzia manifestó que se ve obligado a pronunciarse ante lo que considera una “enorme gravedad y absoluta irresponsabilidad” de lo difundido tanto “en redes sociales como en televisión y otros medios de comunicación”. Asevera que “las insinuaciones y acusaciones vertidas sobre mi persona son rotundamente falsas y absolutamente intolerables”, incidiendo en que se le intenta implicar en hechos “de una gravedad extrema” sin aportar pruebas, lo que en su opinión daña su honor, reputación y entorno, tanto personal como profesional.

La utilización del teléfono 016 en esta polémica familiar fue, según Carlo Costanzia, motivo de especial preocupación. Tal como consignó el medio de referencia, Costanzia argumenta que difundir acusaciones semejantes ante una audiencia masiva provoca “un daño irreparable y banaliza un recurso destinado a proteger a mujeres que sufren violencia real”. Además, ahonda que emplear el número 016 para generar impacto mediático es, bajo su criterio, una instrumentalización improcedente de un servicio de protección, dado su rol específico en la atención de víctimas de violencia de género.

En la comunicación, Costanzia anunció que ha puesto los hechos en conocimiento de su “equipo jurídico”, que ya trabaja para tomar “todas las acciones legales oportunas frente a quienes han realizado, difundido o amplificado estas manifestaciones”. Reitera además que toda nueva insinuación, acusación o difusión de contenidos similares recibirá respuesta legal inmediata, comprometiéndose a proteger la integridad de su nombre y a “depurar todas las responsabilidades hasta sus últimas consecuencias”.

La polémica en redes y la cobertura mediática dan contexto a un enfrentamiento que trasciende lo privado y tiene consecuencias legales. Según los pronunciamientos de Costanzia recogidos por el medio, este anunció que, por respeto a las vías legales en preparación, no hará más declaraciones públicas en torno al conflicto. Diego Matamoros, mientras tanto, ha sostenido la necesidad de recurrir a las autoridades y usar todos los mecanismos de apoyo para víctimas, mientras que Costanzia enfatiza que las acusaciones carecen de fundamento y representan un daño reputacional significativo.