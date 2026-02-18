Agencias

Ya hay fecha para el Google I/O 2026: se celebrará los días 19 y 20 de mayo

Google ya ha puesto fecha para su conferencia anual para desarrolladores, Google I/O, que se celebrará durante los días 19 y 20 de mayo en el Shoreline Amphitheatre en Mountain View (California, Estados Unidos).

Durante el evento, Google dará a conocer sus últimos avances en inteligencia artificial (IA), así como las actualizaciones de productos de toda la compañía, desde Gemini hasta Android, Chrome, Cloud, entre otras.

En un comunicado en su blog, la empresa ha anticipado que Google I/O contará con ponencias de líderes de Google, mesas redondas y demostraciones de productos para enseñar "la próxima frontera tecnológica". Además, Google ha anunciado que se recuperarán las sesiones de diálogo, con "grandes pensadores y líderes" que debatirán sobre el uso la inteligencia artificial.

Ya está abierto el plazo para inscribirse en el evento, que se celebrará en dos jornadas, los días 19 y 20 de mayo, de manera presencial en California, pero se podrá seguir en línea a través de retransmisiones en directo.

Para anunciar la fecha de la conferencia, Google ha preparado una web especial repleta de elementos interactivos y una serie de minijuegos creados por Gemini, como un minigolf, crucigramas, puzles o juegos como 'Supersonic Bot', al estilo de Flappy Bird, pero controlando al robot de Android a través del micrófono del equipo.

Durante la conferencia de 2025 Google anunció la ampliación de las capacidades de Gemini 2.5, su modelo más avanzado por entonces, además de anunciar novedades en los proyectos Astra, Starline y Marine.

Actualmente, la versión más avanzada del asistente de IA de Google es Gemini 3, implementado en la mayoría de servicios y aplicaciones. En esta línea, y tal como ha anunciado la compañía, el Google I/O de 2026 se basará en los próximos avances de Gemini y sus implicaciones.

EuropaPress

