Takaichi, reelegida primera ministra de Japón tras arrasar en las elecciones de hace diez días

El Partido Liberal Democrático de Japón, liderado por Sanae Takaichi, obtuvo 316 escaños en la Cámara de Representantes tras las elecciones adelantadas celebradas el 8 de febrero, según informó la agencia Kiodo. Este resultado aseguró a la formación dos tercios de la cámara y representa el mayor apoyo logrado por un partido japonés desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La victoria ofrece a Takaichi y su partido un amplio margen parlamentario para avanzar una agenda enfocada en reformas institucionales durante la próxima legislatura. La sesión de investidura parlamentaria se celebró este miércoles, consolidando el liderazgo de Takaichi al frente del Ejecutivo nipón.

De acuerdo con los reportes de Kiodo, la reelección de Takaichi como primera ministra tuvo lugar durante una sesión extraordinaria de la Dieta Nacional, apenas diez días después de la histórica victoria electoral. En la votación para la Cámara de Representantes, Takaichi obtuvo 354 apoyos, consolidando la supremacía de su partido en la Cámara Baja. Esta amplia mayoría permitirá al Ejecutivo controlar las principales decisiones legislativas, facilitando los planes de reforma que la primera ministra ha impulsado como prioridades para el nuevo mandato.

En la Cámara de Consejeros, la reelección de Sanae Takaichi requirió una segunda vuelta para su confirmación. Alcanzó 125 votos frente a los 65 obtenidos por Junya Ogawa, líder de la oposición, detalló Kiodo. A pesar de que el Partido Liberal Democrático y sus aliados no cuentan con mayoría en la Cámara Alta, la seguridad en la Cámara Baja otorga estabilidad suficiente al gobierno para gobernar con holgura.

Durante la misma jornada, el Parlamento nombró a Eisuke Mori, antiguo responsable del Ministerio de Justicia, como presidente de la Cámara de Representantes. Por otro lado, el legislador de la formación opositora, Keiichi Ishii, fue designado vicepresidente de la misma cámara, cumpliendo así las formalidades de liderazgo parlamentario requeridas para iniciar la legislatura.

Previamente a la votación que oficializó la reelección de Sanae Takaichi, el gobierno en funciones presentó su renuncia completa este miércoles, un requisito obligatorio en el proceso de toma de posesión del Ejecutivo japonés. Al cierre de la sesión, el legislativo inició su periodo extraordinario de 150 días, que se extenderá hasta el 17 de julio. El trabajo principal del periodo estará centrado en la tramitación de los presupuestos para el año fiscal 2026, que comenzará en abril.

La continuidad en el gabinete aparece garantizada, pues la propia Takaichi adelantó, según publicó Kiodo, que mantendrá a la mayoría de los principales responsables ministeriales, entre ellos el canciller Toshimitsu Motegi, la titular de Finanzas Satsuki Katayama y el ministro de Defensa Shinjiro Koizumi. Esta decisión muestra una apuesta del Ejecutivo por la estabilidad y la experiencia, decisión que ha sido interpretada como una medida para sustentar la agenda de transformaciones que el Partido Liberal Democrático prevé impulsar durante la actual legislatura.

La contundente victoria electoral y el control de dos tercios del Parlamento posicionan a Takaichi y a su formación en un escenario propicio para la aprobación de reformas significativas en el sistema político japonés. Según destacó la agencia Kiodo, estos movimientos consolidan un panorama político sin precedente desde 1945, dotando al Ejecutivo de herramientas legales y mayor respaldo para llevar adelante su programa legislativo.