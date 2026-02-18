(Previa) El Valencia quiere sorprender en una Copa abierta con 'final' en cuartos

La Copa del Rey de Valencia 2026 empieza este jueves en el Roig Arena con un 'menú' de altas esferas que incluye la apertura del torneo por parte de un anfitrión Valencia Basket que aspira a todo y con una reedición de la pasada final entre Unicaja y Real Madrid, mientras que el viernes el Barça de Xavi Pascual querrá decir la suya ante el 'tapado' UCAM Murcia en una Copa abierta e impactante.

La competición del 'KO', en la que tres buenos partidos te puede dar un título deseado por ocho clubes y sendas aficiones que van a llenar el espectacular feudo valenciano, arrance este jueves 19 de febrero con el cartel de ser, probablemente, la edición más espectacular --por la sede, por los equipos y por la fiesta montada por la acb-- y también la más impredecible por lo difícil de dar con un claro favorito.

Muchos ven al Valencia Basket de Pedro Martínez como aspirantes al título, siendo además los anfitriones pero con esa losa de tener que ser el primer club 'local' que gana la Copa en más de 20 años. Desde 2002, cuando el Baskonia ganó en Vitoria, que el anfitrión no da una alegría a su afición. Y este Valencia es potente, va bien en Euroliga y en Liga Endesa, pero no está sólo entre los candidatos.

Por orden de llegada tras las primeras 17 jornadas de Liga Endesa, son Real Madrid, el propio Valencia Basket, Barça, Kosner Baskonia, UCAM Murcia, Unicaja, La Laguna Tenerife y Asisa Joventut los que pelearán por el torneo en su 90ª edición, la primera de las dos consecutivas que se jugarán en el Roig Arena.

Como no podía ser de otra forma, el feudo 'taronja' abrirá la competición el jueves a las 18:00 horas con el duelo entre los anfitriones y la 'Penya' de Ricky Rubio, Ante Tomic y compañía. Un partido aparentemente decantado hacia los anfitriones, que han recuperado a tiempo a Jean Montero, punta de lanza ofensiva de un equipo que está sorprendiendo en la Euroliga y en la Liga Endesa y que sueña con teñir de 'taronja' su pabellón el domingo al término de la final.

Pero no van por un camino fácil los anfitriones, que si ganan se medirían en semifinales al ganador del otro cruce de cuartos del jueves, toda una 'final' ya que enfrenta al vigente campeón Unicaja con el vigente subcampeón Real Madrid. Una reedición de la pasada lucha por el título que llega ya en el segundo duelo de esta Copa que no dará tiempo alguno para la relajación o para apartar la mirada del parqué.

Sin duda, el equipo de Sergio Scariolo es quizás el otro gran favorito para ganar esta Copa. Fue el primer clasificado, sigue siendo líder de la Liga Endesa y tiene un claro aliciente; ganar a Unicaja el jueves para cobrarse la revancha de la final de la última edición. Además, los blancos vienen de probar ese plato en la acb, al verse las caras el pasado fin de semana, y quieren repetir bocado en el Roig Arena.

Son los 'Reyes de Copas', con 29 títulos, y en Valencia aspiran a ser el primer club en llegar al tercer dígito inicial con Mario Hezonja y el 'Facu' Campazzo como líderes en la pista. Enfrente tienen a un Unicaja que quiere repetir el éxito de 2025, olvidar la derrota en duelo directo de la jornada pasada en la Liga Endesa y volver a creer en ellos para ganar la que sería su tercera Copa en las últimas cuatro ediciones.

Por el otro lado del cuadro, los dos cuartos del viernes, también hay 'salseo'. El Barça, tras dos campañas en blanco, quiere aferrarse al 'efecto Pascual' para buscar su 28ª Copa y acercarse a las 29 de un Real Madrid al que tan solo vería en una hipotética final. El técnico de Gavà ha ganado tres Copas en ocho ediciones y quiere más, si bien su Barça está siendo algo irregular en las últimas semanas y se mide a un UCAM Murcia que no tiene presión alguna y viene en plena racha positiva.

Los murcianos, liderados por Sito Alonso en el banquillo, están en una nube. No fueron cabezas de serie por poco, por el triunfo del Baskonia en un duelo aplazado contra el Gran Canaria, pero es que ahora están terceros en la Liga Endesa tras ganar al Barça (en los dos duelos de este curso en la Liga Endesa), a Río Breogán y San Pablo Burgos. Llegan a la cita sin Kaiser Gates --lesionado de larga duración--, con Sander Raieste entre algodones pero con el resto a tope, también el base David DeJulius con sus 15,2 puntos de promedio en la acb. En el Barça hay dudas, también, en la presencia o no de Kevin Punter, Jan Vesely y Tomas Satoransky.

Pero antes de este duelo entre 'culers' y murcianos, a las 21:00 horas, se jugará a las 18:00 el Kosner Baskonia-La Laguna Tenerife. Los de Vitoria llegaban a otras Copas como candidatos al título y ahora son más bien un 'tapado'. Sin presión, intentarán superar el primer choque contra La Laguna Tenerife e ir cogiendo confianza, pero pendientes de la salud de Rodions Kurucs y Markus Howard. Por su parte, La Laguna Tenerife tira de nuevo de veteranía --con los 42 años de Marcelinho Huertas o los 36 de Giorgi Shermadini o Tim Abromaitis-- para revivir ese 'viejo' sueño que rozó con la final perdida de Badalona en 2023 y sorprender en Valencia.