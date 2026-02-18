La RFEF firma un acuerdo de colaboración con Unilever para los próximos dos años

La campaña incluirá la comercialización de productos Hellmann’s en versiones especiales que exhibirán envases con la imagen de destacados futbolistas de la selección española. Este anuncio surge tras el acuerdo de colaboración sellado entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el grupo Unilever, convenio que regirá durante dos años y que, según publicó la RFEF en un comunicado, coincide con la disputa de los Mundiales masculinos y femeninos.

El medio informó que, dentro de este marco, las marcas Hellmann’s y Skip colaborarán activamente con las selecciones españolas absolutas, tanto masculina como femenina, reforzando la presencia de patrocinadores en la esfera del fútbol nacional. Según la nota oficial, el objetivo es establecer una relación emocional duradera con los seguidores, utilizando acciones vinculadas al consumo del día a día y a la pasión por el deporte. La RFEF detalló que muchas de las iniciativas incluirán la asociación de las estrellas del fútbol español con los productos de Unilever, elevando el perfil de ambos.

Como parte de la estrategia de la colaboración, la campaña incorporará múltiples actividades de promoción en colaboración con creadores de contenido y visibilidad destacada en puntos de venta. De acuerdo con la información distribuida por la RFEF, estas medidas buscan trasladar la emoción de las competiciones internacionales a los hogares españoles y aumentar la interacción con los aficionados de manera directa y local.

El director del departamento Comercial y Desarrollo de Negocio de la RFEF, Ramón Plaza, destacó dentro del comunicado la importancia del acuerdo desde la perspectiva institucional, aludiendo al hecho de que se trata del primer convenio de este tipo con una empresa de este sector. Plaza subrayó que el nuevo vínculo demuestra la solidez y la repercusión de las selecciones españolas y respalda la confianza depositada en la RFEF, entidad que, según dijo, representa al fútbol nacional a nivel global.

La nota también recoge las declaraciones de Ana Palencia, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Unilever España, quien explicó que el patrocinio surge a partir del compromiso general de la compañía con el fútbol, considerado una plataforma internacional con poder de convocatoria masiva. Palencia indicó que, bajo la bandera de marcas como Hellmann’s y Skip, las campañas aspirarán a crear experiencias auténticas destinadas a reforzar la proximidad emocional de los seguidores con el deporte, y a consolidar el papel del fútbol como eje de unión social.

El acuerdo hace hincapié en la relación establecida entre Skip y el equipo nacional, resaltando objetivos compartidos como la promoción del deporte y el impulso del rendimiento de los atletas en todos los ámbitos. El comunicado institucional destaca la visión común de ambas entidades sobre los valores del deporte y su apuesta por la excelencia, tanto fuera como dentro del terreno de juego.

Según consignó la RFEF, la selección de estrategias pasará por acciones específicas de edición limitada, presencia de las estrellas del fútbol en campañas promocionales y vivencias dirigidas a conectar con seguidores de distintas edades. Tanto la Federación como Unilever insisten en la relevancia de la colaboración para fortalecer la notoriedad de las marcas y su lazo con el público.

La duración del convenio abarca un periodo especialmente significativo, dado que incluye la celebración simultánea de los Mundiales masculinos y femeninos, lo que representa una oportunidad para maximizar el alcance de las campañas de ambos socios comerciales. La RFEF estima que las acciones promocionales contribuirán a mantener el interés en torno a las selecciones nacionales durante los eventos internacionales y en los meses previos y posteriores a las competiciones.

El medio especificó que la asociación entre entidades busca actualizar las formas de patrocinio, introduciendo dinámicas enfocadas en la experiencia del consumidor y en la integración de los valores deportivos en el día a día. Entre las herramientas que se emplearán se cuentan colaboraciones con influencers especializados, ofertas en puntos de venta y actividades temáticas que refuercen la identidad de la selección española.

Además, la colaboración incluye iniciativas para que los aficionados puedan acceder a productos de edición especial y promueve una mayor identificación con los deportistas mediante la presencia de figuras destacadas en envases coleccionables. Estas acciones, según señaló la RFEF, apuntan a consolidar la presencia de las marcas en todo el territorio nacional y a vincular la imagen de la selección con productos de consumo cotidiano.

La apuesta de Unilever y la Real Federación Española de Fútbol, de acuerdo con las declaraciones recogidas en el comunicado oficial, se fundamenta en la aspiración de generar impacto positivo en el deporte y en la sociedad, reforzando la función integradora del fútbol y el atractivo de los productos asociados a este fenómeno de masas.