El nuevo asistente de IA de WordPress permite modificar contenido y diseño directamente sobre el sitio web

WordPress ha lanzado su asistente de inteligencia artificial (IA), que está integrado en el editor, la biblioteca multimedia y las notas de los bloques de WordPress.com para ayudar a los usuarios a generar, modificar y estructurar contenidos directamente desde el entorno nativo de edición.

Tras la herramienta de creador de sitios web con IA, la plataforma propiedad de Automattic ha trasladado su intención de extender más capacidades de IA en el propio flujo de creación y gestión de contenidos, de manera que los usuarios no tengan que recurrir a herramientas externas ni trasladar información fuera del sistema, sino que puedan editar directamente desde la plataforma.

Este nuevo asistente de IA se puede encontrar en el editor, la biblioteca de medios y las notas de los bloques. Así, actúa directamente sobre el sitio web, permitiendo aplicar cambios sobre textos, secciones y patrones existentes desde el propio editor y de forma sencilla.

Además, como ha detallado la compañía en un comunicado, en los sitios web generados mediante el creador web con IA de WordPress.com, el asistente se activa automáticamente al formalizar la suscripción, independientemente del plan elegido.

De esta forma, el asistente dentro del editor ofrece opciones de utilidad para reorganizar secciones, ajustar estilos globales, modificar colores, añadir bloques como páginas de contacto, traducir contenidos o generar imágenes específicas para cada entrada.

Es decir, por ejemplo, los usuarios pueden solicitar al asistente de IA que les ayude con la estructura y el diseño de todo el sitio web, detallando cuestiones como que utilice una fuente más profesional para la letra o que cambie los colores de la web para que sea más llamativa.

Todo ello, a través de una conversación con el 'chatbot' en la que los usuarios pueden enviar solicitudes como "haz que esta sección se sienta más moderna y espaciosa".

GENERACIÓN DE IMÁGENES CON IA

Por otra parte, los usuarios también pueden pedir al asistente de IA que genere imágenes determinadas para añadirlas en la web, a partir del apartado de biblioteca de medios.

De esta forma, el usuario puede llevar a cabo tareas de edición controlando las proporciones, estilos y detalles de las imágenes para mantener la coherencia con la "identidad gráfica" del sitio web en conjunto.

La compañía ha especificado que para generar las imágenes el asistente utiliza los modelos más recientes de Nano Banana, la familia de modelos de IA especializada en generación de imágenes mediante lenguaje natural de Google.

COLABORACIÓN ASISTIDA EN LAS NOTAS DE LOS BLOQUES

Por otra parte, el nuevo asistente de IA también está disponible en las notas de los bloques, de manera que se podrá solicitar ayuda de asistencia a la escritura, con lo que permite rescribir texto adaptándolo a formatos concretos según las necesidades.

Basta con mencionar al asistente escribiendo '@ai', para solicitar cuestiones como la verificación de datos, recomendaciones de titulares o sugerencias de mejora argumentativas, basadas en el contenido específico del bloque. Incluso, la IA puede agregar referencias a contenido externo en caso de que sea necesario.

Esto ofrece capacidades mejoradas de revisión y coordinación, especialmente en entornos en los que el sitio web se maneja de forma colaborativa, como ha apuntado la tecnológica. Por ejemplo, permite solicitudes como "reescribe esto para que suene más seguro".

Con todo ello, el asistente de IA de WordPress ya está disponible para activarse desde la selección de 'Herramientas de IA' en los ajustes del sitio web y debe habilitarse "de forma individual" en cada uno de los apartados donde está disponible. Igualmente, la función está disponible sin coste adicional para los sitios que dispongan de suscripción a los planes Business y Commerce de WordPress.com.