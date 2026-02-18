Ecopetrol e ISA crean un fondo para financiar iniciativas ligadas a la transición energética

La petrolera estatal colombiana Ecopetrol y la empresa de energía e infraestructura Interconexión Eléctrica (ISA) han creado un fondo que permitirá financiar iniciativas basadas en funciones no convencionados de energía renovable para cerrar brechas energéticas en el país, según informó Ecopetrol en un comunicado.

Este fondo iniciará operaciones con un primer proyecto en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), donde se instalarán sistemas solares fotovoltaicos en las sedes de Tunja, Duitama y Sogamoso con una inversión cercana a los 2.000 millones de dólares (1.693 millones de euros).

La UPTC reducirá sus costes energéticos gracias a la instalación de estos sistemas y los ahorros conseguidos se transformarán en becas de alimentación y alojamiento para estudiantes de programas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas).

El fondo recibirá aportes de empresas y organizaciones interesadas en respaldar proyectos de alto impacto social y ambiental, con un modelo de gestión transparente y replicable.

La iniciativa se incluye en la 'Alianza por la transición energética en los territorios' recién creada por ambas compañías, con la que buscan impulsar proyectos que promuevan la energía como motor de desarrollo.

Esta alianza "es un 'vehículo' que convierte los aportes en resultados concretos, medibles y replicables, con un estándar de gestión enfocado al impacto y a demostrar resultados sostenibles en el tiempo", afirmó el gerente de Estrategia de Energías para la Transición de Ecopetrol, Diego Castro.