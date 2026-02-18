Agencias

Carrefour abrirá más de 750 nuevas tiendas en España hasta 2030

Carrefour prevé la apertura de más de 750 nuevas tiendas en España para 2030, en el marco de la nueva estrategia del gigante francés de la distribución, que pretende concentrarse en los tres países clave para su negocio: Francia, España y Brasil.

En su nuevo plan estratégico "Carrefour 2030", presentado este miércoles, la compañía francesa ha indicado su intención de acelerar el crecimiento y la creación de valor, "con un perímetro definido centrado en sus tres países principales", donde ostenta un sólido liderazgo y un importante potencial de creación de valor, mientras que dará prioridad a la gestión dinámica de activos en las otras geografías (Bélgica, Polonia y Argentina).

Carrefour seguirá trabajando para mejorar el rendimiento operativo en estas regiones, manteniendo abiertas todas las opciones estratégicas, desde el crecimiento hasta la monetización total o parcial, bajo la prioridad de maximizar la creación de valor.

La estrategia para 2030 de la multinacional se sustenta en tres prioridades estratégicas: ganar la batalla de clientes y productos a través del precio, los alimentos frescos, el Club y las marcas blancas; consolidar el crecimiento de las tiendas mediante la expansión estratégica y la franquicia; y acelerar el rendimiento mediante la inteligencia artificial, la tecnología y los datos.

En este sentido, Carrefour apostará por la expansión de formatos de crecimiento, incluyendo la apertura de nuevas tiendas de conveniencia en Europa, con un objetivo de +1.000 tiendas para 2030 en Francia y la aceleración del ritmo de aperturas en España, con +750 tiendas para 2030, lo que eleva la aspiración del grupo a una red total de 7.500 tiendas en la zona Francia/España.

Según ha explicado la compañía de distribución, esta expansión incluirá, en particular, oportunidades de Travel Retail (estaciones de tren, aeropuertos), que considera un motor de crecimiento de alto potencial.

"Carrefour adopta hoy un nuevo y ambicioso plan estratégico, centrado radicalmente en el crecimiento y la mejora de la rentabilidad", ha señalado Alexandre Bompard, presidente y consejero delegado de Carrefour.

