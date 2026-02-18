Bruselas critica presencia de Rusia y Bielorrusia en los Juegos Paralímpicos de Invierno y no irá a la apertura

La decisión del Comité Paralímpico Internacional de invitar específicamente a seis atletas rusos y cuatro bielorrusos a los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 ha generado rechazo desde Bruselas. Según detalló el medio original, el comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, anunció que no asistirá a la ceremonia de apertura de la competición como muestra de protesta ante la participación de atletas rusos y bielorrusos que podrán actuar bajo sus banderas nacionales.

En declaraciones publicadas por el medio, Micallef expresó que la medida del Comité Paralímpico Internacional le resulta "inaceptable", especialmente tras ofrecer lo que denominó una "invitación especial" a representantes de Rusia y Bielorrusia. La declaración del comisario, difundida a través de redes sociales, enfatizó su posición de apoyo a los atletas paralímpicos y a los valores que encarnan, pero cuestionó el levantamiento de las restricciones que impedían la presencia de símbolos nacionales, banderas, himnos y uniformes de Rusia y Bielorrusia durante el certamen, una situación que considera incompatible con el actual contexto de la guerra en Ucrania.

Micallef fundamentó su postura en la continuidad del conflicto entre Rusia y Ucrania, calificando como insostenible cualquier forma de legitimación de los símbolos nacionales de Rusia y Bielorrusia mientras dure la agresión sobre territorio ucraniano. Según reportó el medio, el comisario afirmó: "Mientras continúe la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, no puedo apoyar la restitución de símbolos nacionales, banderas, himnos y uniformes, que son inseparables de ese conflicto. Por esta razón, no asistiré a la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno".

El medio consignó además que esta decisión personal ha sido tomada, según Micallef, "con respeto hacia los atletas", aunque remarcó que los principios deben prevalecer sobre otras consideraciones. Reiteró que "el deporte une cuando se basa en principios", pero advirtió que puede "dividir cuando los compromete".

El comisario también extendió su llamamiento a otros funcionarios europeos, invitándolos a no acudir a la inauguración de los Juegos Paralímpicos, sumando peso institucional a la postura de Bruselas. Según Micallef, gestos de este tipo reflejan la necesidad de mantener la coherencia ética en el deporte internacional en escenarios marcados por la guerra.

El medio informó que la actual controversia surge después de que el Comité Paralímpico Internacional determinara en septiembre de 2023 el levantamiento de las suspensiones que pesaban sobre los atletas de Rusia y Bielorrusia. Previamente, desde 2022, ambos países afrontaban una exclusión total a raíz de la invasión rusa a Ucrania, apoyada por Bielorrusia, que llevó a instituciones deportivas a prohibir tanto la representación nacional como el uso de cualquier símbolo distintivo, derivando en su participación únicamente bajo estatuto neutral en distintas competencias. Este enfoque está vigente en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, donde solo se permite la presencia de deportistas de ambos países bajo bandera neutral.

A pesar de este precedente, reportó el medio, el cambio reciente para los Juegos Paralímpicos significa un retorno a la autorización de símbolos nacionales para los deportistas implicados. Esa modificación ha motivado críticas por parte de responsables políticos y deportivos de la Unión Europea, quienes interpretan el cambio como un retroceso frente a las sanciones adoptadas desde el inicio del conflicto ucraniano. El medio señala que, además del rechazo exprsado ahora por Bruselas, Micallef había criticado anteriormente a organizaciones como la FIFA cuando estas consideraron reevaluar el veto a Rusia y Bielorrusia en sus competiciones internacionales.

Finalmente, el llamado del comisario europeo a sus homólogos refuerza la estrategia de presión sobre las organizaciones deportivas, recordando que las decisiones institucionales sobre participación y símbolos nacionales impactan directamente en la percepción de legitimidad de los países implicados en contextos de conflicto. De acuerdo con la información consignada, la negativa de Bruselas a asistir a la apertura de los Juegos constituye un acto simbólico dirigido a subrayar la necesidad de preservar los valores fundamentales dentro del deporte internacional frente a la complejidad del actual escenario político.