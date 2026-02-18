(AMP) Carrefour abrirá más de 750 nuevas tiendas en España hasta 2030

Un motor clave en la evolución prevista de Carrefour es el desarrollo y la aplicación de tecnologías basadas en inteligencia artificial y digitalización, que la empresa contempla como centrales en su estrategia a 2030. Según informó Europa Press, la multinacional francesa anunció una inversión de más de 150 millones de euros en colaboración con Vusion para digitalizar sus establecimientos, mediante la implementación de etiquetas electrónicas, rieles conectados y sistemas de cámaras en todos sus hipermercados y supermercados en Francia. Esta transformación tecnológica es parte integral del plan estratégico presentado para la próxima década, en el que la compañía busca modernizar la experiencia del cliente y mejorar la operatividad en tiendas físicas, incluyendo a España entre sus mercados prioritarios.

Europa Press reportó que Carrefour tiene previsto abrir más de 750 nuevas tiendas en territorio español de aquí a 2030. Esta expansión forma parte del programa “Carrefour 2030”, que consolida la posición de España como uno de los tres mercados esenciales para el grupo, junto a Francia y Brasil. Dentro de estos países, el objetivo se centra en incrementar la cuota de mercado: el grupo aspira alcanzar un 25% en Francia y un 20% en Brasil para ese año, mientras en España centrará sus esfuerzos en reforzar su posición como segundo mayor operador minorista.

La hoja de ruta detallada por Europa Press establece tres ejes prioritarios: ampliar la base de clientes y la oferta de productos, fortalecer el crecimiento de los establecimientos mediante estrategias de expansión y franquicias, y potenciar el desempeño operativo a través de la inteligencia artificial, la tecnología y la gestión avanzada de datos. Respecto a las aperturas, el plano europeo contempla en total unas 1.000 nuevas tiendas de conveniencia en Francia, sumando las más de 750 previstas para España, lo que elevará la red combinada de ambos países hasta las 7.500 tiendas. Esta expansión considera distintos formatos, incluyendo oportunidades en Travel Retail, como en estaciones ferroviarias y aeropuertos, identificados como focos de gran potencial de crecimiento.

El medio Europa Press detalló que, en la categoría de supermercados, Carrefour promueve la expansión del formato Market en Francia con la incorporación de 50 nuevos establecimientos hasta 2030, a través de aperturas directas o la transformación de marcas externas. El impulso internacional se refleja también en Brasil, donde el grupo planea potenciar el modelo de Cash & Carry con más de 70 locales adicionales, conduciendo la red brasileña a 455 establecimientos en ese formato.

El presidente y consejero delegado de Carrefour, Alexandre Bompard, declaró a Europa Press que la empresa inicia “un nuevo y ambicioso plan estratégico, centrado radicalmente en el crecimiento y la mejora de la rentabilidad.” En línea con este enfoque, la compañía ha establecido metas financieras que incluyen el compromiso de incrementar sus ingresos operativos recurrentes cada año, con un objetivo de aumentar el margen operativo al 3,2% en 2028 y al 3,5% en 2030. Además, el grupo instauró un programa de reducción de costes, con la meta de ahorrar 1.000 millones de euros anuales gracias a mejoras en las compras comerciales, aportes de la alianza Concordis, simplificación de las oficinas centrales y un incremento en la productividad gracias a la inteligencia artificial.

En cuanto a generación de flujo de caja, Carrefour anunció que espera alcanzar un flujo de caja libre neto acumulado de 5.000 millones de euros entre 2026 y 2028, junto a un aumento anual continuo. El capítulo de inversiones también muestra incrementos progresivos: el presupuesto anual de inversiones —Capex— partirá de 1.800 millones de euros al inicio del plan y crecerá paulatinamente hasta llegar a los 2.000 millones hacia el final, con especial énfasis en la experiencia del cliente, la modernización de tiendas, la expansión internacional, la descarbonización de actividades y la innovación tecnológica, incluyendo proyectos en inteligencia artificial y gestión avanzada de datos.

En el área de digitalización, Europa Press publicó que Carrefour estableció un acuerdo con Vusion, cuyo propósito consiste en equipar los establecimientos franceses con etiquetas electrónicas y otras tecnologías conectadas, innovaciones que, según la compañía, contribuirán tanto a la eficiencia operativa como a la experiencia de compra del cliente. Además, el grupo será el primer minorista de alimentación en Europa que se integre al protocolo “Universal Commerce” de Google, permitiendo que sus clientes efectúen compras alimentarias directamente a través de asistentes inteligentes de Google (Gemini). Esta funcionalidad se propone simplificar y automatizar el recorrido del cliente en las compras cotidianas.

En el marco internacional, la estrategia también incorpora una gestión activa de sus operaciones en otros mercados secundarios, como Bélgica, Polonia y Argentina. En estas geografías, según consignó Europa Press, la empresa prioriza la mejora de la rentabilidad y valora opciones estratégicas que pueden ir desde la expansión moderada hasta la posible monetización total o parcial de activos, siempre bajo la premisa de maximizar la creación de valor para el grupo. Esta orientación busca mantener la flexibilidad y adaptar la asignación de capital a las condiciones particulares de cada país, a la vez que concentra los mayores esfuerzos en los núcleos principales de actividad.

La apuesta de Carrefour por formatos de conveniencia también responde a los cambios en los hábitos de consumo y las exigencias de accesibilidad y rapidez para los clientes urbanos, aspecto destacado por Europa Press al recoger la presentación del plan corporativo. Al focalizarse en entornos como estaciones de tren o aeropuertos —sectores considerados de alto flujo y potencial de desarrollo—, la compañía pretende asegurar una presencia continua y relevante en la vida diaria de sus consumidores, a la vez que diversifica los puntos de venta y amplía su huella territorial en mercados clave como España.

El despliegue del plan estratégico “Carrefour 2030” contempla la integración de nuevas herramientas tecnológicas tanto en la operativa interna como en la interacción con los usuarios, honrando las tendencias hacia la digitalización del comercio minorista. Según lo detallado por Europa Press, el uso de inteligencia artificial y la adhesión al protocolo de Google forman parte de una visión a futuro que coloca la innovación como palanca de crecimiento y diferenciación dentro de un entorno comercial competitivo y en proceso de transformación acelerada.