Un menor se somete a un tratamiento pionero en R.Unido que permite corregir su estatura

Londres, 17 feb (EFE).- Un niño de nueve años se ha sometido en el Reino Unido a una cirugía pionera para menores para tratar la hemimelia fibular, lo que permitirá el desarrollo del peroné y corregir también su estatura.

Esta operación de alargamiento del hueso, efectuada por expertos del Hospital Infantil Alder Hey de Liverpool (norte de Inglaterra), ofrece una nueva solución para curar esta malformación congénita rara.

La hemimelia fibular, que afecta a menos de uno de cada 40.000 nacimientos anuales en el Reino Unido, provoca que el peroné o fíbula esté parcialmente formado o completamente ausente en una pierna.

En el caso del pequeño Alfie Phillips, la enfermedad impedía que su pierna derecha se desarrollara adecuadamente, dejándola aproximadamente 4 centímetros más corta que la izquierda, si bien los expertos predijeron que la diferencia habría aumentado a 6 centímetros a los 16 años.

Phillips se sometió a un nuevo tratamiento quirúrgico el pasado marzo y su recuperación ha sido "notablemente rápida y realmente impresionante", según ha destacado ahora Nick Peterson, cirujano ortopédico del hospital Alder Hey.

"Contamos con fisioterapeutas muy cualificados y enfermeras especialistas, además de mis colegas médicos, y eso nos ha dado una comprensión real de cómo evolucionan los pacientes con estos procedimientos de alargamiento", explicó el experto a la agencia de noticias británica PA.

La operación, la primera de este tipo efectuada en este país, prevé la inserción de un clavo de alargamiento en la superficie del fémur del paciente.

El clavo se alarga después progresivamente a través del uso no invasivo de un imán externo tres veces al día durante un mes, al tiempo que el organismo genera nuevo tejido óseo para llenar el espacio creado (osteogénesis).

Los expertos recuerdan que los tratamientos con clavos de alargamiento insertados en el hueso no estaban disponibles anteriormente para niños más pequeños debido al riesgo de daño.

La única opción hasta ahora, destacan, era colocar un fijador externo para realizar el alargamiento óseo y corrección de ejes.

"Lo que sorprendió a todo el equipo, tras décadas de experiencia en este área, fue que a los siete días aproximadamente, la puntuación de dolor de Alfie bajó a cero sobre 10, algo prácticamente inaudito", resaltó Peterson.

El especialista señaló que el paciente solo necesitó "paracetamol ocasionalmente" a los pocos días de la operación, lo que calificó de "extremadamente inusual". EFE