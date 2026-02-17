Agencias

Un hombre resulta herido grave al colisionar su turismo contra un camión en Lorca

Un hombre ha resultado herido grave este martes al colisionar su turismo contra un camión, en la autovía A-91 en la localidad de Lorca, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Centro de Coordinación de Emergencias.

El siniestro se ha registrado sobre las 7.11 horas, en el kilómetro 4 de la A-91 sentido Granada cuando, por causas que se desconocen, se ha producido una colisión por alcance entre un turismo y un camión articulado, a la altura de la Venta la Petra.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas informando del accidente y que el vehículo accidentado era un camión cisterna cargado de gasolina, si bien el siniestro no había afectado a la carga y no había derrame ni peligro de explosión.

Al lugar se han desplazado patrullas de la Guardia Civil y ambulancias con sanitarios del Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia.

Tras ser asistido por los sanitarios, el herido ha sido estabilizado y trasladado al hospital Rafael Méndez de Lorca.

