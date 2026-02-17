Kast y su futuro gabinete celebran fallo argentino que revoca el asilo político a Apablaza

Santiago de Chile,16 feb (EFE).- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, y varios de sus futuros ministros celebraron este lunes la resolución de la Justicia argentina que revoca el asilo político al excombatiente Galvarino Apablaza, imputado en Chile por su participación en el asesinato de Jaime Guzmán, fundador de la conservadora Unión Democrática Independiente (UDI), el principal partido de Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Me alegro de que se le quite este pseudo asilo político, que creo que tenía más motivaciones de ideología (que fundamentos jurídicos)”, señaló Kast en el punto de prensa de la primera actividad después de sus vacaciones del verano austral.

“Que alguien diga que no puede ser extraditado a Chile porque no le daba garantía nuestro sistema judicial, es porque no conoce el sistema o bien hace una mirada absolutamente ideológica del tema”, dijo el futuro mandatario, que militó y representó durante veinte años en la UDI como concejal y diputado.

El exguerrillero chileno integró el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), una organización radical de izquierdas nacida al alero del Partido Comunista de Chile (aunque después se desvinculó de la formación) y que tomó las armas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Apablaza fue detenido en Argentina en noviembre de 2004 y en 2010 la Corte Suprema trasandina aprobó su extradición, pero la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), bajo la presidencia de la entonces presidenta izquierdista Cristina Fernández de Kirschner (2007-2015), le otorgó el estatus de refugiado político.

Sin embargo, en 2017 y con el cambio de color político del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), la Conare revocó dicho estatus y ordenó su expulsión. Apablaza recurrió entonces a la justicia federal que, tras varios años de tramitación, confirmó ahora que las autoridades argentinas actuaron conforme a derecho y ratificaron la pérdida definitiva de su calidad de refugiado.

El futuro ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, calificó de "paso adelante" la resolución judicial –que aún es apelable–, mientras que el próximo titular de la Secretaría General de la Presidencia de Chile (Segpres), José García Ruminot, dijo que “es una buena noticia todo lo que lleve a que haya, por fin, justicia" respecto al caso.

Kast, que será el primer presidente de ultraderecha en llegar al poder en Chile desde el retorno a la democracia, ya abordó la situación de Apablaza durante la visita al mandatario argentino, Javier Milei, dos días después de proclamarse ganador de las elecciones presidenciales.

"Esperamos que en algún minuto cumpla su condena o sea sometido a proceso como corresponde", dijo entonces, para insistir también en que los tribunales que "tienen que resolver" el caso "están en Chile".

Mentor y referente de Kast, Guzmán fue el ideólogo y artífice de la Constitución de 1980, instaurada durante la dictadura y vigente hasta hoy, aunque con varias reformas. Alcanzó a ser senador por la UDI durante un año y murió de un disparo con 44, el 1 de abril de 1991, ya en democracia.

Lo que ocurrió con Guzmán "fue algo inédito", señaló este lunes Kast tras recordar parte del discurso que pronunció en la VII Cumbre Transatlántica de Bruselas, organizada por la organización global ultraconservadora Political Network for Values (PNfV): "Señalé –concluyó este lunes– que era inaceptable que en democracia las balas primaran por sobre las ideas, que es lo que ocurrió en el caso del senador Jaime Guzmán”. EFE