Hungría afirma que no "pide un favor" a Croacia sino cumplir con normas de la UE por el "bloqueo" de Ucrania

El ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, ha asegurado que las autoridades magiares no "piden un favor" a Croacia con el suministro de crudo ruso por el oleoducto Adria sino cumplir con las normas de la Unión Europea por el "bloqueo" de Ucrania, que atribuye a "razones políticas", al interrumpir el suministro energético en el oleoducto Druzhba por ataques rusos.

"Seamos claros. Hungría no está pidiendo a Croacia un favor respecto al oleoducto Adria, sino el cumplimiento de las normas vinculantes de la UE en caso de que el tránsito por el oleoducto se vuelva difícil o imposible", ha afirmado en un mensaje en redes sociales en plena crisis con Ucrania por esta interrupción que desde la Comisión Europea han minimizado afirmando que no está en peligro el suministro energético a Budapest.

Szijjarto ha acusado a Ucrania de "bloquear las entregas de petróleo" a través del oleoducto Druzhba "por razones políticas". "En tal caso, la legislación de la UE permite a Hungría y Eslovaquia comprar petróleo ruso por vía marítima", ha señalado.

En este sentido, ha indicando que la rama croata del oleoducto puede emplearse "para lo que se construyó", "vía suplementaria cuando las entregas desde el este se complican". Con todo ha recordado que este oleoducto no puede garantizar el total suministro a Hungría y Eslovaquia.

Ambos países enviaron el domingo una carta a las autoridades de la vecina Croacia para solicitar que permita el transporte de petróleo ruso hacia sus países a través del oleoducto Adria, al amparo de la exención contemplada en el régimen de sanciones comunitarias.