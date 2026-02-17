Goldman Sachs dejará de valorar la raza u orientación sexual de los candidatos a su consejo de administración

Según adelantaron fuentes cercanas al proceso citadas por The Wall Street Journal, un cambio en los criterios de selección de directivos podría situar a Goldman Sachs en la misma línea que otras grandes instituciones financieras que han modificado su enfoque sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI). El diario detalló que la consideración de no tomar en cuenta factores como la raza, la identidad de género o la orientación sexual de los candidatos ha surgido tras la solicitud presentada en septiembre por la organización National Legal and Policy Center, que se opone a las políticas DEI.

The Wall Street Journal informó que el consejo de administración de Goldman Sachs está evaluando eliminar estos criterios de diversidad en la valoración de la idoneidad de los futuros miembros de su órgano de gobierno. Si la entidad adopta esta política, dejaría de considerar elementos vinculados a la diversidad de los aspirantes, entre ellos la pertenencia étnica, la procedencia cultural y la orientación sexual, para centrarse exclusivamente en otros parámetros profesionales o personales al momento de realizar nuevas designaciones.

El banco estadounidense, bajo la dirección de David Solomon, seguiría así los pasos de otras entidades del sector financiero que, según consignó The Wall Street Journal, han replanteado o modulados sus objetivos relacionados con la diversidad tras recibir presiones y críticas desde diversos frentes, incluidos organismos regulatorios y sectores políticos en Estados Unidos. Entre estos bancos figuran Citigroup, Bank of America y Wells Fargo, que han ajustado o eliminado parte de las metas de inclusión que habían establecido previamente en respuesta a las objeciones expresadas por el Gobierno federal y organizaciones opuestas al enfoque DEI.

La posibilidad de este cambio dentro de Goldman Sachs responde a la tendencia observada en algunos segmentos del sector financiero estadounidense durante los últimos meses. El debate sobre los criterios de selección de ejecutivos se ha intensificado a raíz de una serie de demandas legales y revisiones regulatorias, según el reporte de The Wall Street Journal. Las organizaciones que disputan el marco de las políticas DEI argumentan que algunos programas podrían contravenir normas antidiscriminatorias y crear desajustes en la competencia laboral al priorizar elementos distintos al mérito o la experiencia profesional.

El National Legal and Policy Center, que presentó la solicitud para modificar estos criterios, actúa como centro sin fines de lucro que ha impulsado acciones encaminadas a revertir iniciativas enfocadas en la diversidad dentro de grandes empresas. La petición elevada a Goldman Sachs tuvo como eje central la eliminación de consideraciones sobre condiciones de identidad, origen o género entre los factores para elegir integrantes de su consejo directivo. La presión sobre la entidad financiera se produce en un contexto donde otras firmas han optado por replegar sus compromisos o revisarlos para ajustarlos al entorno regulatorio y judicial actual en Estados Unidos, según ha resaltado The Wall Street Journal.

Goldman Sachs, que había promovido públicamente iniciativas de diversidad en etapas recientes, no ha confirmado oficialmente la adopción de la medida, pero el análisis sobre el posible viraje en la política de selección está en curso, según reportaron personas con conocimiento del asunto citadas por el medio estadounidense. Esta revisión se lleva a cabo mientras el sector financiero continúa recibiendo observaciones sobre sus prácticas y criterios internos, con foco en el equilibrio entre el impulso a la inclusión y el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de igualdad de oportunidades.

El proceso de revisión en grandes bancos ocurre en paralelo a la multiplicación de iniciativas legislativas y judiciales en Estados Unidos que han puesto en tela de juicio la legalidad de los objetivos de diversidad de las empresas. The Wall Street Journal precisó que la administración federal y diversos grupos han incrementado la vigilancia sobre la aplicación de los estándares antidiscriminación en el sector privado, lo cual ha motivado a las empresas a reevaluar sus políticas para evitar litigios o sanciones regulatorias.

En el caso concreto de Goldman Sachs, cualquier modificación en las reglas de selección de directivos impactaría en la composición del consejo de administración, uno de los órganos clave para la conducción estratégica y la supervisión de la entidad. Según reportó The Wall Street Journal, la posible eliminación de criterios asociados a la identidad o el origen de los candidatos representa un giro respecto a las políticas implementadas en años recientes, cuando los bancos habían incrementado la inclusión de perfiles diversos en la alta dirección en respuesta a demandas sociales y de accionistas.