La alianza que posiciona a Madrid como un punto destacado en el calendario internacional de automovilismo quedó evidenciada este martes durante la presentación del acuerdo entre Ford y el Gran Premio de España de Fórmula 1, donde se subrayó la apuesta de la automotriz por innovar en materia de sostenibilidad mediante su flota de vehículos completamente eléctricos. El presidente de Ford Iberia, Jesús Alonso, expresó durante el acto su entusiasmo por presenciar el circuito una vez finalizado, destacando la transformación tecnológica y competitiva que supondrá para la ciudad y el propio campeonato. Este acuerdo implica que Ford asumirá el rol de Local Event Supporter del evento por los próximos cinco años y será el coche oficial del nuevo circuito de Madring, lo que representa un compromiso estratégico no solo con la competición, sino con el desarrollo de tecnologías sostenibles en el sector automotriz.

Según reportó el medio fuente, el encuentro de presentación estuvo encabezado por el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, quien celebró la implicación activa de Ford al regresar a la Fórmula 1. De los Mozos agradeció la confianza de la automotriz en la capital española y la institución ferial, agregando que esta colaboración llega en un contexto óptimo tanto para Ford como para el Gran Premio: “Es una gran satisfacción anunciar que el GP de España cuenta con el apoyo de Ford como Local Event Supporter para los próximos cinco años. Es un año muy especial también para Ford, están de vuelta a la F1, y lo hacen a nuestro lado, y eso nos llena de orgullo”.

De acuerdo con Ifema Madrid, la colaboración posiciona a Ford como “el ‘partner’ más capacitado para cubrir las necesidades logísticas y operativas” de la carrera, poniendo especial énfasis en que el fabricante proporcionará una experiencia innovadora vinculada al uso de sus modelos eléctricos. El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid también remarcó los esfuerzos concertados con la Federación Internacional del Automóvil (FIA), la Real Federación Española de Automovilismo y el Real Automóvil Club de España (RACE) para organizar el regreso del Gran Premio a Madrid, con el objetivo de convertir el evento en un éxito tanto organizativo como deportivo.

Durante la jornada de anuncio, el presidente de Ford Iberia, Jesús Alonso, habló sobre la relevancia de la noticia para el futuro inmediato de la compañía y para la evolución de la Fórmula 1 en materia de motorizaciones. Según el medio consultado, Alonso identificó el acuerdo con el Gran Premio de España como una plataforma para estrechar vínculos y desarrollar proyectos conjuntos a largo plazo. Describió que la coincidencia temporal entre el retorno de la F1 a Madrid y el regreso de Ford a la categoría propició la colaboración: “Cuando coincidió en el tiempo el GP con nuestra vuelta a la F1, piensas que nunca va a pasar, y nos hemos volcado en cómo trabajar juntos desde entonces”.

El ejecutivo de Ford Iberia puntualizó que toda la flota de vehículos de la compañía destinada al Gran Premio será totalmente eléctrica, alineándose con el cambio tecnológico que la Fórmula 1 implementará este año en sus motorizaciones. Alonso describió este elemento como un hito tanto para la industria como para la sostenibilidad del evento, indicando: “Será una flota 100% eléctrica. La F1 cambia mucho este año, nuestra asociación directa es con Red Bull y estamos muy satisfechos, es un cambio muy grande en las motorizaciones. Estar trabajando en el futuro de los motores, sabiendo que la F1 es el primer banco de pruebas, es un motivo de mucha satisfacción. Usar el coche de cero emisiones y eléctricos es lo que queremos todos”.

Ford será, de esta forma, responsable de proveer los vehículos oficiales utilizados para operaciones y logística del circuito de Madring durante las próximas cinco ediciones del evento, de acuerdo con la información difundida. Este rol pretende fortalecer la imagen de la ciudad como referente mundial de innovación en movilidad y sostenibilidad deportiva, tal como remarcó De los Mozos: “Para ofrecer una experiencia única que situará Madrid como una referencia imprescindible en el Mundial de Fórmula 1”.

El evento del Gran Premio de España de Fórmula 1 tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre en el circuito de Madring, donde se espera que la fusión de nuevas tecnologías y la apuesta por energías limpias constituyan una de las principales señas de identidad tanto del certamen como de las experiencias propuestas para aficionados y participantes. La automotriz compartirá acciones y estrategias con sus aliados, entre ellos Red Bull, apuntando a que Madrid sea un ejemplo de innovación tecnológica aplicada al deporte motor.

La implicancia logística y operativa del acuerdo supone la integración de la ciudad y la institución ferial dentro de un escenario internacional que promueve la electromovilidad. Diversos sectores del automovilismo y la administración local coinciden en señalar, según publicó la fuente, que el liderazgo de Ford en la transición hacia vehículos sostenibles representa una oportunidad para situar a Madrid a la vanguardia en este ámbito.

El inicio formal de este acuerdo coincide con el proceso de construcción y finalización del circuito de Madring, del cual Jesús Alonso adelantó que se halla en fase avanzada, manifestando: “Está al caer, va a ser espectacular, será un ejemplo y competencia muy seria para todos los circuitos que hay”. La expectativa sobre la repercusión del nuevo trazado y la experiencia de los asistentes permanece alta, con la mira puesta en consolidar a Madrid como sede permanente del calendario deportivo más relevante del automovilismo internacional.