ERC, Bildu y BNG no celebran la Constitución porque no pueden votar la independencia y la Monarquía la puso Franco

“No nació de un proceso verdaderamente democrático ni implicó una ruptura real con el régimen franquista”, sostienen Esquerra Republicana (ERC), Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el manifiesto que han publicado con motivo del aniversario de la Constitución Española de 1978. Estas formaciones argumentan que la ley fundamental del Estado surgió condicionada por las estructuras de poder de la dictadura de Francisco Franco y ven en ella el origen de múltiples limitaciones, entre ellas la continuidad de la monarquía y la imposibilidad de consultas de autodeterminación en sus respectivos territorios. Según consignó el medio, los tres partidos nacionalistas han anunciado su negativa a participar en el acto solemne de conmemoración en el Congreso de los Diputados, presidido por los Reyes, donde la carta magna celebrará convertirse en la más longeva de la historia reciente del país.

Tal como publicó la fuente citada, los representantes de ERC, Bildu y BNG dieron a conocer, horas antes del evento parlamentario, un documento titulado “Naciones con pleno derecho a decidir, democracia para avanzar”. En el texto, reafirman su compromiso con el reconocimiento efectivo de las naciones que integran el Estado y con el ejercicio pleno del derecho de autodeterminación. Sostienen que la Constitución, lejos de posibilitar estos derechos, “consolidó la negación de Galiza, Països Catalans y Euskal Herria como naciones” y su derecho a decidir libremente sobre su estatus político.

De acuerdo con el informe del medio, las formaciones subrayan que la actual constitución asentó un modelo centralista que restringe el autogobierno y subordina la voluntad de los territorios al principio de un Estado único e indivisible. ERC, Bildu y BNG cuestionan que la extensa duración de la Constitución equivalga a una garantía de calidad democrática. “La longevidad de una norma no es garantía de calidad democrática”, afirman, remarcando que la verdadera fortaleza de las leyes reside en la capacidad de reconocer la diversidad y en el respeto a la voluntad popular para decidir el futuro de los pueblos y blindar derechos y libertades de las mayorías sociales y trabajadoras.

Según detalló el medio, las agrupaciones nacionalistas insisten en que la “negativa sistemática a habilitar vías democráticas” para que la ciudadanía en Galicia, Cataluña y el País Vasco se pronuncie sobre su estatus político evidencia que el marco legal español resulta insuficiente para responder a sus aspiraciones nacionales y sociales. Consideran que el reconocimiento de la plurinacionalidad no puede limitarse a propuestas simbólicas o subordinadas, sino que debe implicar una posibilidad real y efectiva de ejercer la soberanía si esa es la decisión adoptada por las ciudadanías respectivas.

El manifiesto hecho público por estas formaciones vincula las restricciones del sistema constitucional tanto al modelo político como social vigente, que califican como injusto para las clases populares y trabajadoras. Relacionan la continuidad de la monarquía con la voluntad del dictador Franco, al afirmar que se trata de una institución “impuesta” que fue concebida como garantía de la negación de derechos y libertades. Apuntan que los poderes estatales se han posicionado históricamente como garantes de esa continuidad, impidiendo así procesos de cambio y autodeterminación.

El medio indicó que, para ERC, Bildu y BNG, avanzar hacia “un tiempo verdaderamente democrático” requiere abrir un nuevo proceso constituyente que reconozca explícitamente las naciones, blinde el derecho de autodeterminación y permita el libre ejercicio de la soberanía. Aspiran a establecer con ello relaciones entre los pueblos sobre la base del respeto y la igualdad, permitiendo construir un presente y un futuro “justo y libre”.

La conmemoración de la Constitución Española de 1978 en el Congreso ha intensificado el debate sobre la plurinacionalidad, la descentralización y el modelo de Estado, con estos partidos situándose en la oposición explícita al modelo actual, reiterando que las restricciones emanadas del texto constitucional vigente impiden avances en materia de autogobierno y pluralidad nacional. Según reportó el medio, sostienen que sus reivindicaciones no obtienen cauces democráticos y subrayan que la experiencia de las últimas décadas pone de manifiesto la persistencia de un “déficit democrático de origen”.

Finalmente, el documento firmado por las tres formaciones nacionalistas argumenta que, hasta que no se produzca un reconocimiento y ejercicio plenos de la soberanía de sus respectivas naciones, persistirán las demandas de reforma política y social, orientadas hacia la apertura de un nuevo ciclo en la convivencia estatal.