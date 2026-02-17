Al menos once muertos tras nuevos ataques de EEUU contra tres supuestas narcolanchas en el Pacífico y el Caribe

El Mando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informó que tres embarcaciones que se desplazaban por rutas identificadas como corredores habituales del narcotráfico fueron atacadas en distintos puntos del Pacífico Oriental y el Caribe, resultando en la muerte de once personas, todas ellas identificadas como presuntos narcotraficantes. Según datos ofrecidos por el SOUTHCOM el martes a través de sus canales oficiales, estas acciones ocurrieron durante la noche del lunes como parte de la operación Lanza del Sur, un despliegue militar estadounidense en la región que, desde su inicio en septiembre pasado, ya ha dejado más de cien fallecidos.

De acuerdo con la información publicada por el medio SOUTHCOM, las acciones contra las narcolanchas incluyeron la coordinación de ataques a tres embarcaciones distintas. En las operaciones en el Pacífico Oriental se registraron dos de estos incidentes, con un saldo de cuatro muertos en cada una de las embarcaciones, mientras que en el Caribe la intervención militar concluyó con la muerte de tres personas adicionales. Las embarcaciones interceptadas estaban, según confirmaron los servicios de inteligencia estadounidenses, implicadas activamente en las principales rutas utilizadas por el tráfico ilícito de drogas.

El Ejército estadounidense detalló que en ninguna de las operaciones hubo bajas ni heridos entre sus filas. Los ataques formaron parte de una serie de intervenciones nocturnas dirigidas por el general Francis Donovan, comandante del Mando Sur, bajo la premisa de interrumpir el flujo de narcóticos hacia Norteamérica. Las acciones suman nuevas muertes a las cifras ya registradas desde septiembre del año anterior, en el marco de la operación Lanza del Sur, que Washington impulsa como estrategia de control y represión del tráfico internacional de estupefacientes.

Según consignó SOUTHCOM, la ofensiva de Estados Unidos busca ejercer presión sobre las rutas marítimas clave empleadas por redes de narcotraficantes, que habitualmente emplean lanchas rápidas y embarcaciones de bajo perfil para el traslado de cargamentos ilícitos desde Sudamérica hacia mercados de consumo en el norte. El comunicado de las fuerzas estadounidenses subrayó que la operación responde a una política de tolerancia cero contra el narcotráfico y que mantiene una vigilancia intensificada sobre aguas estratégicas del Pacífico Oriental y el Caribe.

El saldo de más de un centenar de muertes atribuibles a la operación Lanza del Sur refleja la escala de enfrentamientos y la magnitud del despliegue militar. Desde su lanzamiento, el Mando Sur asumió el liderazgo en un trabajo conjunto que involucra recursos navales, aéreos y de inteligencia, enfocando sus esfuerzos en la detección e interceptación de actividades ilícitas en el mar. El reporte señala que, hasta la fecha, ninguna operación ha producido bajas entre las fuerzas estadounidenses, aunque el número de fallecidos entre las personas señaladas como narcotraficantes ha ido en aumento.

Tal como especificó SOUTHCOM, la ofensiva responde a una política definida por la administración estadounidense para enfrentar el narcotráfico en la región, en colaboración con gobiernos aliados. El control de las rutas marítimas y la eliminación de amenazas armadas asociadas con las organizaciones criminales figuran entre los objetivos centrales de estas operaciones. La reciente acción contra las tres narcolanchas, que ha elevado el número de decesos, constituye el episodio más reciente en una campaña cuya continuidad ha sido reiterada por los mandos militares estadounidenses.

Las acciones del lunes, según detalló el Mando Sur, refuerzan la modalidad de operaciones nocturnas y precisan la utilización de inteligencia avanzada para identificar embarcaciones en movimientos sospechosos o patrones propios del tráfico narcótico en las áreas mencionadas. El general Francis Donovan dirige el operativo desde su inicio, estableciendo directrices para responder con fuerza a amenazas inmediatas detectadas por los sistemas de vigilancia estadounidenses.

El medio SOUTHCOM subrayó que la operación Lanza del Sur mantiene una vigilancia constante sobre los corredores marítimos señalados en informes de inteligencia como preferentes para el tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses insisten en que toda acción ejecutada hasta la fecha ha contado con la autorización y la coordinación directa del alto mando militar. Las cifras actualizadas de muertos reflejan un aumento respecto a reportes previos y evidencian el impacto directo de la intervención militar en la dinámica de las rutas ilícitas.

Finalmente, el reporte oficial incluyó una afirmación respecto a la seguridad de las fuerzas desplegadas: “Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, indicaron desde SOUTHCOM, aludiendo al desarrollo y desenlace de la operación más reciente y a los resultados acumulados de la campaña extendida en la región desde septiembre.