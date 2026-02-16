Sánchez presenta este lunes el nuevo fondo soberano 'España Crece'

El Ejecutivo español prevé que la base de 10.500 millones de euros del Plan de Recuperación, gestionada a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), permitirá la movilización directa de alrededor de 60.000 millones de euros, con la proyección de alcanzar hasta 120.000 millones mediante la participación adicional de entidades privadas y bancos. Este mecanismo pretende reemplazar los fondos europeos de recuperación que concluyen a finales de este año, prolongando la estrategia gubernamental para captar inversiones públicas y privadas orientadas a sectores como vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructuras, gestión del agua y seguridad. Así lo detalló el medio Europa Press al explicar la nueva estrategia presentada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De acuerdo con Europa Press, el evento de presentación del fondo 'España Crece', encabezado por Sánchez, contará con la participación del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Entre los asistentes figuran también la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Transportes, Óscar Puente; la ministra de Educación, Milagros Tolón; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, además de portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

La información difundida por Europa Press subraya que el fondo soberano español lleva por nombre 'España Crece' y que será gestionado directamente por el ICO, que coinvertirá junto al sector privado mediante distintos mecanismos financieros como préstamos, avales y operaciones de capital. El objetivo es priorizar áreas consideradas estratégicas para el desarrollo y la productividad del país. El despliegue pretende asegurar la continuidad del impulso generado previamente por los Fondos Next Generation EU, prolongando la colaboración y la movilización de recursos más allá de 2026.

Según lo publicado por Europa Press, el planteamiento del Ejecutivo contempla que los recursos iniciales inyectados desde el plan de recuperación europeo aumenten la capacidad de actuación del ICO, habilitándolo como articulador central en la atracción y canalización de inversiones. La financiación por parte del ICO, combinada con la captación de capital procedente de inversores nacionales e internacionales, tiene como objetivo fortalecer la economía española ante el inminente cierre del ciclo de financiación europea.

En la descripción oficial recogida por Europa Press, el fondo 'España Crece' se orienta hacia sectores críticos, estableciendo como prioridad la inversión en vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, la transición hacia una economía circular, infraestructuras, gestión eficiente del agua, saneamiento y seguridad. La intención del Gobierno es generar un efecto multiplicador sobre la inversión, aprovechando la entrada inicial de recursos públicos para atraer a inversores privados que deseen participar en áreas de interés común. El ICO desempeñará el papel de entidad promotora, facilitando que otros actores puedan apoyar iniciativas alineadas con los objetivos del fondo.

Ante este anuncio, el Partido Popular planteó objeciones destacadas. Según Europa Press, representantes del PP, a través del vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, calificaron el fondo como “humo y propaganda”, argumentando que carece de las características de un fondo soberano y podría convertirse en una herramienta política destinada a la intervención del Gobierno en determinadas empresas. El PP expresó dudas sobre la verdadera capacidad de este instrumento para favorecer el crecimiento económico y señaló que el movimiento estaría motivado por la necesidad de afrontar la devolución de los créditos europeos.

El PP sostuvo, además, que el Ejecutivo intenta con esta estrategia evitar que la suma pendiente de devolución a la Unión Europea se incremente, mientras crea un mecanismo que el Gobierno podrá utilizar a discreción, según las propias palabras de Nadal recogidas por Europa Press: “Básicamente, es un movimiento a la desesperada del Gobierno para intentar evitar que la cifra —de devolución de préstamos europeos— sea más gorda de lo que ya es y al mismo tiempo generar un instrumento financiero para hacer con él lo que estime”.

La postura crítica del Partido Popular se enmarca en el escepticismo sobre la estructura y la utilidad del futuro fondo soberano, señalando, según recogió Europa Press, un posible uso instrumental del mismo para afrontar compromisos financieros inminentes y para reforzar la presencia del sector público en la economía.

Por su parte, el Gobierno defiende la creación del fondo 'España Crece' como una vía para consolidar los avances logrados con los recursos europeos y como una herramienta diseñada para mantener el flujo inversor en áreas esenciales para la competitividad y el bienestar del país. Europa Press informó que la gestión compartida con el sector privado, a través de vehículos financieros variados, busca aumentar la eficacia de la inversión y su impacto en el tejido productivo.

Europa Press indicó que el debate en torno a la efectividad y a la naturaleza del fondo soberano seguirá abierto mientras se concretan los detalles de su puesta en marcha y se clarifica su funcionamiento operativo, la captación de capital privado nacional e internacional, y los mecanismos de fiscalización y control de las inversiones.