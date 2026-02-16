Más de 3 de cada 4 consultas al Servicio Telemático de Apoyo Psicológico a Estudiantes de Medicina son de mujeres

La participación de estudiantes varones en el Servicio Telemático de Apoyo Psicológico a Estudiantes de Medicina (SAPEM) se ha duplicado en los últimos dos años, pasando del 12 por ciento en 2023 al 24 por ciento en 2025. Según informó el medio que divulga los balances de esta iniciativa, aunque las mujeres siguen siendo mayoría en la demanda de apoyo psicológico, la tendencia revela un crecimiento sostenido en la consulta masculina, lo que indica una progresiva sensibilidad de este grupo hacia el cuidado de la salud mental.

De acuerdo con los datos recopilados y presentados en 2025, el 76 por ciento de las consultas han sido realizadas por mujeres, consolidando la percepción de que abordar la salud mental en el ámbito universitario sigue siendo, en buena medida, un desafío de género. Tal como publicó la fuente, SAPEM, impulsado por la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y la Fundación Mutual Médica (FMM), y con el apoyo de la Fundación Galatea en la atención directa, ha prestado asistencia desde su inauguración hace tres años a un total de 495 alumnos provenientes de universidades públicas y privadas de toda España.

Los resultados presentados reflejan que el año anterior el programa atendió a 115 estudiantes, proporcionando un servicio confidencial y gratuito adaptado a las necesidades derivadas de las presiones académicas y emocionales inherentes a los estudios de medicina, detalló el medio. Las cifras recabadas a lo largo del trienio muestran que, aunque continúa predominando la consulta femenina, la representación masculina incrementa su protagonismo en la búsqueda de apoyo psicológico.

Según consignó el medio, el presidente de la FMM, el doctor Alejandro Andreu, subrayó que “cuidar la Salud Mental no es un aspecto secundario de su formación, sino un pilar esencial” y remarcó que el SAPEM “ha demostrado ser un recurso eficaz para quienes necesitan orientación y acompañamiento psicológico”. Además, Andreu expresó que los resultados afianzan el compromiso institucional por fortalecer y extender este tipo de programas.

En relación con los motivos de consulta, el SAPEM reportó que las dificultades vinculadas con el ámbito académico representan la principal razón de demanda. El mayor volumen de atenciones se concentra en los estudiantes de tercer curso, quienes reúnen el 23 por ciento de las solicitudes. Por grupos de edad, los de 24 años lideran la estadística, seguidos por los de 22. Las consultas están asociadas a problemas como la desmotivación respecto a la carrera, una alta autoexigencia, ansiedad ante los exámenes y temor a las reacciones personales frente a situaciones clínicas complejas, entre las que se encuentran la atención a pacientes graves y el contacto con sus familiares.

El informe citado por el medio señala que un 26 por ciento de los casos atendidos presentan complicaciones tanto personales como académicas. Además, el 14 por ciento de los estudiantes acude al servicio por conflictos en el entorno familiar o personal, principalmente relacionados con la pareja, la familia y los pares. También se identifican motivos adicionales, como la reaparición de sintomatología previamente superada (6 por ciento), procesos de duelo por la pérdida de personas cercanas (5 por ciento) y problemas para equilibrar la vida personal, familiar y académica (3 por ciento).

De acuerdo con lo publicado, la Fundación Mutual Médica, a través del programa 'Cuidar(me)', sostiene una línea de apoyo destinada no solo a quienes cursan la carrera, sino que abarca toda la trayectoria profesional de los médicos. “Dotarles de herramientas para su autocuidado es clave para que puedan afrontar su futuro con confianza y bienestar”, afirmó Andreu en declaraciones recogidas por la fuente.

Los datos de satisfacción del SAPEM muestran que el 93,75 por ciento de los usuarios lo considera un recurso necesario e imprescindible. La valoración positiva se refiere tanto a la atención brindada como a la respuesta que reciben los estudiantes que presentan trastornos mentales o malestar emocional ocasionados por las exigencias de su formación.

La prestación del servicio realiza su primer contacto mediante la recepción de un mensaje de WhatsApp al número 669438903. El equipo de la Unidad de Acogida valora cada caso y, en caso necesario, gestiona la derivación gratuita y confidencial a profesionales de la Psicología especializados. La atención se orienta tanto a la prevención y detección de factores de riesgo como a la promoción de hábitos saludables, procurando preparar a los futuros médicos para el ejercicio profesional con los mejores recursos personales y profesionales, según los lineamientos expuestos en la información suministrada por el medio de comunicación.