Agencias

Las memorias de Gisèle Pelicot, 'Un himno a la vida', llegan a las librerías españolas este martes

Guardar

Las memorias de Gisèle Pelicot, víctima de las violaciones organizadas durante una década en su domicilio por su exmarido Dominique Pelicot, llegan a las librerías españolas editadas por Lumen.

En 'Un himno a la vida', Gisèle cuenta por primera vez toda su historia, reviviendo una infancia "difícil", su primer amor, su carrera, la maternidad, la intimidad de su matrimonio antes y después del descubrimiento y el "continuo afán de buscar la felicidad".

El libro, que ha sido escrito junto a la periodista y novelista Judith Perrignon, será narrado por actriz Blanca Portillo en el audiolibro en castellano.

Aunque en español es el sello editorial Lumen el encargado de publicar estas memorias en España, Latinoamérica y en Estados Unidos en español, en Francia se encarga Flammarion, Penguin Press en Estados Unidos y The Bodley Head en Inglaterra, además de otros diecisiete editores en otros idiomas.

"Una mañana de noviembre, Gisèle Pelicot fue llamada a una comisaría y la vida tal como la conocía llegó a su fin. Su marido había sido sorprendido por un guardia de seguridad de un supermercado grabando por debajo de la falda a varias mujeres. En su ordenador aparecieron otras pruebas devastadoras: durante casi una década, había estado drogándola y violándola en secreto, e invitando a desconocidos a su casa para que abusaran de ella. Cuatro años después, él y otros cincuenta hombres fueron llevados a juicio, y el coraje de Gisèle al renunciar a su derecho al anonimato ocupó los titulares en todo el mundo. 'La vergüenza debe cambiar de bando', declaró, dando voz y esperanza a millones de personas", explica Lumen.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irán tacha de “circo” la Conferencia de Múnich tras dar tribuna a opositores iraníes

El canciller iraní criticó el giro de la Conferencia de Seguridad de Múnich tras la exclusión de funcionarios de Teherán y la participación de opositores, en medio de protestas mortales y crecientes tensiones diplomáticas señaladas por la comunidad internacional

Infobae

Camilo Torres Restrepo, 60 años del mito del 'cura guerrillero' en el conflicto colombiano

El reciente posible hallazgo de los restos de Camilo Torres ha reavivado el debate nacional sobre su legado y el papel que desempeñó como símbolo de cambio social y político en Colombia, según destacan historiadores y autoridades académicas

Infobae

La red social X sufre una caída en diversos países, entre ellos Estados Unidos y Colombia

Infobae

Wood, Alegría y Urrejola defienden trabajo en equipo con serie 'La casa de los espíritus'

Infobae

X sufre una caída de sus servidores a nivel global

X sufre una caída de