La mujer agredida por su expareja en Ibiza sigue estable dentro de la gravedad ingresada en la UCI

La joven atacada por su ex permanece bajo estrecha observación en la UCI tras sufrir múltiples lesiones en Sant Antoni de Portmany, mientras el presunto agresor ha sido arrestado y dos familiares, atendidas por heridas menores

La transferencia de la paciente a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, tras su ingreso inicial en estado crítico en el Hospital Can Misses, formó parte del dispositivo médico establecido después del ataque ocurrido en su vivienda de Sant Antoni de Portmany, Ibiza. La joven, de 31 años y nacionalidad española, permanece bajo estricta vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos según información suministrada por la propia Policlínica, que detalló que su estado se mantiene estable dentro de la gravedad, debido principalmente a un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples lesiones de diversa consideración.

Según reportó el centro hospitalario citado, la víctima resultó herida de extrema gravedad luego de que su ex pareja, contra quien existía una orden de alejamiento vigente, la agrediera en la mañana del domingo en el domicilio familiar ubicado en Sant Antoni de Portmany. El medio hospitalario precisó que la joven ingresó en la UCI del Hospital Can Misses a las 11:18 horas tras presentar un traumatismo significativo en la cabeza. Unas horas más tarde, exactamente a las 15:15, se procedió a su traslado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario para continuar con su tratamiento bajo cuidados intensivos.

La Guardia Civil, que intervino en el lugar del incidente, detuvo al supuesto agresor en la propia vivienda, según consignó el centro hospitalario y confirmaron fuentes policiales. Además de la víctima principal, otras dos mujeres resultaron lesionadas en el mismo suceso: la madre, de 56 años, y la hermana, de 27 años, de la agredida, quienes sufrieron contusiones y traumatismos. Ambas fueron atendidas en el Hospital Can Misses, aunque recibieron el alta médica durante el mismo día domingo, precisó el centro sanitario.

De acuerdo con lo informado por la Guardia Civil, el presunto autor de la agresión fue arrestado en el acto, y se enfrentaría a cargos relacionados con violencia de género y lesiones. El caso está siendo investigado en el marco de las actuaciones judiciales habituales en este tipo de hechos, en los que también resultaron implicadas personas del entorno familiar de la víctima. La existencia de una orden de alejamiento vigente contra el detenido ha sido confirmada por las autoridades, lo cual formará parte central del proceso judicial que se abrirá a raíz de lo sucedido.

El episodio, enmarcado en el contexto de la violencia machista, llevó a la activación de los protocolos de atención tanto médica como policial, detalló la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. El caso ha recibido cobertura especial por la gravedad de las lesiones sufridas y por el cumplimiento previo de medidas legales de protección, como la citada orden de restricción. Las autoridades recordaron los recursos de asistencia disponibles para víctimas de violencia de género, entre ellos el teléfono 016, activo las 24 horas todos los días, y en Baleares el número 900 178 989 del IbDona. Además, en situaciones de emergencia se encuentran operativos el 112 y los teléfonos de Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062).

El seguimiento de la evolución clínica de la joven permanece a cargo del equipo médico de la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, que continuará comunicando el desarrollo de su estado de salud. La investigación policial sigue su curso con la recopilación de pruebas y testimonios en torno a los hechos, incluyendo el testimonio de las otras dos familiares heridas, quienes ya han recibido la atención hospitalaria correspondiente y se encuentran fuera de peligro, tal como indicaron las fuentes médicas y policiales citadas por los medios locales.

