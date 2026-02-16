El paraguayo Gustavo Florentín es contratado como entrenador del Jaguares colombiano

Bogotá, 16 feb (EFE).- El paraguayo Gustavo Florentín fue anunciado este lunes como nuevo entrenador del club colombiano Jaguares y volverá a dirigir en el país un año después de haber sido destituido del Águilas Doradas por tensiones con algunos de los futbolistas.

"Con amplia experiencia en le fútbol nacional e internacional, el profesor Florentín llega con la misión de llevar a nuestra institución a nuevos éxitos" expresó el equipo colombiano en un comunicado.

El conjunto de la ciudad caribeña de Montería será el cuarto club colombiano que entrena Florentín, de 47 años.

Antes pasó por el Deportivo Pasto, donde estuvo nueve meses entre abril y diciembre de 2024 y estuvo cerca de clasificar a la final del Torneo Finalización; Atlético Bucaramanga en 2025, y Águilas Doradas en el mismo año.

Su salida de Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas se dio en medio de tensiones y desacuerdos con el plantel que derivaron en su destitución.

En el equipo de Bucaramanga sólo permaneció tres meses mientras que en Águilas, que fue su último club, duró apenas un mes.

En abril pasado, ese equipo informó que por conductas contrarias a los valores de la institución, que también llevaron a la renuncia de jugadores como Cristian Martínez Borja, el estratega paraguayo no seguiría al frente del proyecto deportivo.

Ahora, tras la renuncia del colombiano Alexis Márquez a la dirección técnica de Jaguares luego de la derrota 5-0 frente a Boyacá Chicó en la sexta jornada del Torneo Apertura, el club anunció la contratación de Florentín.

Los Felinos se ubican en la decimoquinta casilla de la tabla con tan solo siete puntos en cinco partidos disputados y, aunque actualmente no se encuentra en riesgo latente de descenso, las directivas del club buscan un cambio de rumbo.

Florentín dirigió en 2015 al Cerro Porteño, donde fue campeón como jugador en 1998. También pasó por otros equipos de su país como Deportivo Capiatá, Sportivo Luqueño, Sol de América, General Caballero y Guaraní, con el que obtuvo su único título como entrenador al ganar la Copa Paraguay en 2018.

Igualmente entrenó al Huachipato, The Strongest y Sport Recife. EFE