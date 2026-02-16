El Gobierno colombiano mantendrá el incremento del 23,7 % del salario mínimo

Bogotá, 16 feb (EFE).- El ministro colombiano de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó este lunes que el Gobierno mantendrá el incremento del 23,7 % del salario mínimo en el decreto transitorio que debe presentar luego de que el Consejo de Estado suspendiera el acto administrativo que aumentó esa retribución.

"La posición compartida es mantener el incremento para evitar incertidumbre en el mundo laboral y en la economía. El Gobierno reitera su decisión de acatar el auto y expedir un decreto transitorio en los términos ordenados por el Consejo de Estado", expresó el ministro durante una rueda de prensa en Bogotá.

El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, suspendió el viernes pasado provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo para 2026 en dos millones de pesos (unos 546 dólares), incluido el auxilio de transporte, y ordenó expedir una norma transitoria mientras adopta una decisión de fondo sobre el incremento decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Sanguino indicó que tanto los sindicatos como la mayoría de gremios empresariales presentes en la reunión convocada por el Gobierno de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, se pronunciaron a favor de mantener el aumento.

"Podemos decir que de lado y lado de la mesa hay una opinión mayoritaria en favor de mantener el incremento del 23,7 % del salario vital", afirmó el ministro, quien calificó esa postura como "una buena noticia para los trabajadores de Colombia".

El funcionario explicó que el objetivo es evitar alteraciones en el mercado laboral, dado que el aumento salarial "ya ha sido incorporado en la dinámica empresarial y tanto en los ingresos como en los gastos de las familias".

Petro dijo el domingo durante una alocución que el nuevo decreto transitorio mantendrá el llamado "salario vital" fijado en dos millones de pesos, aunque no descartó que esa cifra pudiera modificarse con base en nuevos estudios económicos.

El mandatario agregó que presentará análisis técnicos adicionales para cumplir con los requisitos del Consejo de Estado y reiteró que el salario mínimo es una remuneración "móvil", por lo que podría variar según las condiciones económicas.

Además, convocó a los colombianos a reunirse este jueves en las plazas públicas del país para defender el aumento salarial, al considerar que se trata de una "conquista histórica" de los trabajadores. EFE