El ECDC y la Agencia de Salud Pública de Canadá adoptan un plan de acción para fortalecer la seguridad sanitaria mundial

Durante la reunión oficial, los equipos técnicos de ambas agencias intercambiaron conocimientos y experiencias sobre fortalecimiento de capacidades, preparación ante emergencias de salud pública y mejora de la vigilancia epidemiológica. De acuerdo con la información publicada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), estos temas formaron parte central de la agenda en la visita de los representantes de la Agencia de Salud Pública de Canadá, quienes firmaron un plan de acción conjunto enfocado en optimizar la respuesta coordinada ante amenazas infecciosas y reforzar la seguridad sanitaria global.

El documento suscrito por ambas instituciones establece proyectos operativos específicos para la colaboración, según detalló el ECDC. El medio precisó que se trata del primer acuerdo de este tipo entre el organismo europeo y la Agencia de Salud Pública de Canadá que incluye acciones concretas orientadas tanto al desarrollo como a la implementación de iniciativas compartidas en salud pública. Pamela Rendi-Wagner, directora del ECDC, afirmó: "Nuestro compromiso mutuo constituye un hito importante para fortalecer la seguridad sanitaria mundial, especialmente en tiempos de profundos cambios". Esta declaración refleja la importancia que las autoridades sanitarias otorgan a avanzar en la cooperación internacional para hacer frente al cambiante panorama de riesgos epidémicos.

El medio ECDC subrayó que la jornada de trabajo incluyó espacios para la discusión sobre metodologías de análisis de riesgo, la integración de inteligencia epidémica y mecanismos para una vigilancia epidemiológica más eficiente. La delegación canadiense, encabezada por la presidenta Nancy Hamzawi, también sostuvo conversaciones con el personal del ECDC orientadas a identificar nuevas oportunidades para capacitaciones conjuntas. Además, ambas organizaciones evaluaron la posibilidad de concretar misiones internacionales colaborativas dedicadas a la investigación y gestión de brotes, así como la realización de otras tareas relacionadas con emergencias sanitarias transfronterizas.

Según consignó el ECDC, la relación entre ambas instituciones se remonta a casi dos décadas. Desde 2007, existe un Memorando de Entendimiento que formaliza una alianza con la Agencia de Salud Pública de Canadá, a la que se sumaron acuerdos con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Esta estrategia de colaboración bilateral ha permitido establecer bases para la respuesta coordinada frente a situaciones epidemiológicas complejas en la región de América del Norte. Posteriormente, en 2021, el ECDC extendió este modelo de colaboración a México con la firma de un acuerdo con la Secretaría de Salud de ese país.

Actualmente, el ECDC mantiene acuerdos de cooperación bilateral con autoridades de salud pública en 16 países. El organismo europeo explicó que parte de su estrategia consiste en profundizar la colaboración internacional para abordar los desafíos sanitarios existentes y anticipar riesgos emergentes de origen infeccioso. En este marco, la institución reiteró su voluntad de seguir trabajando de manera cercana con sus contrapartes internacionales para fortalecer la capacidad de respuesta global en el ámbito de la salud pública.

El ECDC destacó que la cooperación con Canadá ha sido constante y constructiva en los últimos años, permitiendo intercambios de buenas prácticas y experiencias en el análisis e implementación de políticas de salud pública. Estos esfuerzos se traducen en iniciativas conjuntas destinadas a mejorar la capacitación del personal técnico, la coordinación ante brotes epidémicos y la gestión de información clave para la toma de decisiones. El encuentro reciente refuerza la tendencia de las principales agencias sanitarias internacionales a priorizar la construcción de redes colaborativas que eleven el nivel de preparación y respuesta ante escenarios de crisis epidemiológicas.

La visita también ofreció ocasión para que la presidenta de la Agencia de Salud Pública de Canadá, Nancy Hamzawi, interactuara directamente con los equipos del ECDC. Según reportó el propio organismo, este contacto directo facilitó el intercambio de perspectivas sobre las mejores estrategias para fortalecer la protección de la salud pública, considerando el contexto de transformaciones globales y la necesidad creciente de operar en entornos multiculturales y multijurisdiccionales.

El ECDC remarcó la relevancia de los acuerdos alcanzados y de la proyección a futuro de la cooperación con Canadá, señalando que ambos socios continuarán evaluando el desarrollo de actividades conjuntas e iniciativas innovadoras que contribuyan a una mayor protección frente a las enfermedades infecciosas. El plan de acción firmado representa un paso formal para estructurar y dar seguimiento a este tipo de colaboraciones, asignando responsabilidades concretas y objetivos medibles para los próximos años.