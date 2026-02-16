EEUU asegura que ayudará a Orbán ante posibles "dificultades financieras" o "amenazas a la estabilidad"

Durante su visita oficial a Budapest, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio destacó públicamente la importancia que el gobierno de Estados Unidos otorga a la estabilidad financiera y política de Hungría bajo la gestión del primer ministro Viktor Orbán, resaltando la disposición de Washington a brindar apoyo ante posibles crisis económicas o amenazas que pudieran alterar la tranquilidad del país. La declaración surge en un contexto marcado por la cercanía de unas elecciones legislativas que, según diversas proyecciones, figuran entre las más competitivas que ha vivido el país centroeuropeo en los últimos años. Según informó la agencia Europa Press, Rubio remarcó que “el éxito de Hungría está en el interés nacional estadounidense mientras siga el liderazgo de Orbán”, enfatizando el carácter prioritario de esta relación para el gobierno norteamericano.

De acuerdo con Europa Press, Rubio especificó que el presidente Donald Trump mantiene una relación personal estrecha con Orbán, lo que, en su opinión, influye notablemente en la solidez del vínculo entre Washington y Budapest. Citó que “si se enfrentan a dificultades financieras, si se enfrentan a obstáculos para el crecimiento, si se enfrentan a amenazas para la estabilidad de su país, sé que el presidente Donald Trump estará muy interesado, debido a su relación con él y a la importancia que este país tiene para nosotros, en encontrar formas de proporcionar ayuda si alguna vez se diera el caso”. Rubio realizó estas declaraciones tras participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich y durante una rueda de prensa conjunta con el líder húngaro.

El medio Europa Press detalló que Rubio describió la etapa actual de la relación bilateral calificándola de “edad de oro”, y la consideró “tan estrecha como se puede imaginar”. Esta afirmación señala un clima de cooperación política y diplomática elevado, donde la sintonía entre los gobiernos se ve reforzada por vínculos personales al máximo nivel. Rubio insistió en que la “conexión” entre Donald Trump y Viktor Orbán “supone una gran diferencia a la hora de construir los vínculos entre ambos países”.

Frente al panorama electoral, Europa Press consignó que Rubio reconoció el ambiente de incertidumbre y tensión característico de un proceso electoral disputado. No obstante, enfatizó que no haría especulaciones sobre el resultado y señaló que “lo que ocurra en este país depende de los votantes de este país, que son quienes deben determinarlo y decidirlo”. Esta postura subraya el respeto a la soberanía del proceso democrático húngaro, al tiempo que no oculta la preferencia estadounidense por la continuidad de Orbán en el poder, mientras se asegure la alineación de intereses.

Rubio también recalcó que la sintonía existente entre Trump y Orbán ha generado “beneficios tangibles” para ambos gobiernos. Según Europa Press, el funcionario aseguró que la relación personal entre los presidentes “ha sido increíblemente beneficiosa” para los vínculos bilaterales, lo que ha permitido consolidar iniciativas conjuntas y un enfoque compartido sobre temas regionales y globales.

En cuanto a motivos estratégicos, Europa Press detalló que Rubio señaló la relevancia de mantener una presencia activa de Estados Unidos en Europa Central a través de Hungría. Consideró que el papel de Hungría como socio es “esencial y vital” para los intereses norteamericanos, argumento que utilizó para justificar la disposición al apoyo económico y político si las circunstancias lo requirieran.

Además, las declaraciones de Rubio tuvieron lugar mientras la campaña electoral en Hungría entraba en su fase decisiva. El medio Europa Press informó que las elecciones legislativas, programadas para abril, han sido descritas por varios analistas como las más reñidas en décadas, lo que ha elevado la atención internacional sobre la estabilidad del país y el futuro político de Viktor Orbán. Las garantías de apoyo por parte de Washington se interpretan como un mensaje destinado tanto al electorado húngaro como a posibles actores externos que pudieran influir en la estabilidad nacional en una coyuntura política delicada.

Finalmente, Rubio subrayó que mantener la actual tendencia positiva en la relación bilateral continuará siendo prioritario siempre que Orbán permanezca al frente del gobierno. "El presidente Trump está profundamente comprometido con su éxito, porque su éxito es nuestro éxito", puntualizó. De esta forma, según publicó Europa Press, la diplomacia estadounidense mostró su alineación con la administración húngara, señalando la disposición de apoyar a Budapest ante cualquier eventualidad que pusiera en riesgo la estabilidad interna o el crecimiento económico del país.