Bridgestone gana 1.740 millones en 2025, un 11,3% más, aunque los aranceles merman su resultado

Bridgestone reportó que el descenso de su resultado operativo en 2025 respondió principalmente a gastos atribuibles a reestructuración y reconstrucción interna, además de la ausencia de ingresos extraordinarios similares a los de la venta de activos fijos realizada en el ejercicio anterior. De acuerdo con lo publicado por la compañía, el grupo japonés obtuvo, no obstante, un aumento del 11,3% en su beneficio neto durante ese año, hasta alcanzar los 317.106 millones de yenes, equivalentes a 1.740,32 millones de euros. Este desempeño se produjo en el marco de un entorno internacional caracterizado por volatilidad y la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, que impactó negativamente en sus exportaciones hacia ese país.

Según lo consignó la firma este lunes, el beneficio operativo cerró el año fiscal en 381.237 millones de yenes (2.091,61 millones de euros), lo que representó una disminución del 14% frente a los resultados de 2024. Pese a este retroceso operativo, Bridgestone logró mejorar ligeramente su margen de beneficio operativo ajustado hasta el 11,1%, subiendo 0,2 puntos respecto al año anterior, tal como detalló la compañía.

En cuanto a la facturación, Bridgestone notificó ingresos por ventas de 4,42 billones de yenes (24.305,87 millones de euros) durante 2025, casi al mismo nivel de los 4,43 billones reportados en 2024. El mercado de Norteamérica continuó posicionándose como el principal motor de ventas para la compañía con un volumen de 2,13 billones de yenes (11.692 millones de euros), aunque este resultado implicó una disminución del 2%, atribuida por el fabricante al impacto directo de los aranceles estadounidenses.

Respecto al desempeño nacional, el mercado japonés figuró como el segundo más relevante para Bridgestone, registrando ventas por un valor de 1,26 billones de yenes (6.949,52 millones de euros). Este resultado reflejó un crecimiento del 3% durante el último ejercicio. Además, los datos facilitados por la empresa muestran que en la región compuesta por Europa, Oriente Próximo y África, la facturación experimentó un incremento interanual del 2%, alcanzando los 852.900 millones de yenes (4.682,36 millones de euros).

En contraste, la zona de Asia-Pacífico, India y China tuvo una contracción del 4% respecto a 2024, situándose en 517.800 millones de yenes (2.842,62 millones de euros). El informe de Bridgestone especificó que solo en el último año, la caída en esa región alcanzó el 2%.

En cuanto a perspectivas para el ejercicio en curso, la compañía señaló que persisten elementos de incertidumbre, especialmente relacionados con las fluctuaciones de los tipos de cambio, los precios de las materias primas, la economía global y factores políticos internacionales. A pesar de ello, Bridgestone prevé que sus resultados mejoren respecto a 2025 impulsados por un mayor volumen de ventas. Según lo previsto por el grupo, el beneficio neto podría elevarse un 3,9%, alcanzando los 340.000 millones de yenes (unos 1.860 millones de euros), mientras que el beneficio operativo aumentaría hasta los 515.000 millones de yenes, un 4,3% más que el año anterior.

Además, las proyecciones de Bridgestone indican que los ingresos por ventas podrían subir un 2%, situándose en los 4,5 billones de yenes (unos 24.705 millones de euros) para el cierre del año.

En relación al comportamiento bursátil, la compañía terminó la última sesión en la Bolsa de Tokio con una baja del 6,5%, cotizando las acciones en 3.569 yenes por título. Según el balance publicado por la empresa, pese a ese descenso, la cotización acumulada de Bridgestone a lo largo de 2025 reportó un incremento total del 24,7%. Las variaciones en los mercados reflejaron la sensibilidad de los inversores a los resultados operativos y a las previsiones para el contexto comercial e internacional. Tal como informó Bridgestone, la atención continuará dirigida hacia los desafíos derivados del entorno económico actual y la influencia de las políticas comerciales de mercados clave, principalmente en lo referente a la evolución de los aranceles y la demanda global de neumáticos.