AMP. Audrey Pascual será la abanderada en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno

Audrey Pascual, la esquiadora madrileña que conquistó más de diez medallas en la reciente edición de la Copa del Mundo de Esquí Alpino en la categoría de deportistas sentadas, fue designada abanderada de la delegación española para la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d’Ampezzo. Según reportó Europa Press, este anuncio se oficializó el lunes durante la presentación en la Embajada de Italia en Madrid de los cinco deportistas que integran la delegación nacional, quienes participarán en la cita paralímpica italiana desde el 6 hasta el 15 de marzo.

La elección de Pascual como abanderada refleja tanto sus resultados deportivos como el reconocimiento de su potencial para el medallero español, detalló Europa Press. La joven, de 21 años, ha mantenido una trayectoria destacada en el circuito internacional: durante la última campaña, subió al podio en todas las modalidades del esquí alpino –eslalon, descenso, gigante, supergigante y combinada–, se adjudicó el Globo de Cristal en gigante y concluyó la temporada en la segunda posición general, quedando apenas a 20 puntos de la cima del ranking.

Tal como consignó Europa Press, Pascual recibió la bandera nacional de manos de Mario, un niño de nueve años vinculado al programa ‘Relevo Paralímpico’, en una ceremonia celebrada en el Verona Arena el 6 de marzo. Tras la entrega, Pascual expresó que “ser abanderada me hace mucha ilusión. La verdad es que me hace mucha ilusión estar en unos Juegos Paralímpicos, es el sueño de cualquier deportista y lo vamos a hacer todos realidad”, afirmó ante los presentes.

Durante su diálogo con los medios, la deportista volvió a subrayar el significado del nombramiento: “Ir a unos Juegos creo que es el sueño de todo deportista y encima abanderada creo que no puede ser el mejor estreno”, señaló Pascual, según publicó Europa Press. Acerca de sus expectativas en el medallero, reconoció el respaldo de una sólida actuación en la Copa del Mundo, aunque puntualizó: “Voy a hacer mi papel, que es sacar una buena carrera, un buen esquí y salir satisfecha de ahí”.

La esquiadora también compartió su visión sobre el desafío que representa esta experiencia. Europa Press recogió sus palabras, en las que describió la emoción y los nervios previos: “Voy a ir como un flan, creo que como cualquier deportista que va a ir a su carrera, pero también muy segura del nivel que tengo, de que estoy entre las mejores y que me merezco estar ahí, entonces voy a por todas”. Al referirse a los posibles resultados, Pascual prefirió centrarse en su desempeño: “Prefiero no agarrarme a ningún resultado, que al final eso es un objetivo que puede variar mucho y no solo depende de mí. Voy a ir a sacar mi mejor esquí, que al final es lo que llevo haciendo, y si todo va bien, los resultados llegarán”.

Pascual forma parte de una delegación compuesta por cinco atletas nacionales, todos con la característica común de que participarán por primera vez en unos Juegos Paralímpicos de Invierno, según detalló Europa Press. Entre los seleccionados destaca Higinio Rivero, quien ya sumó experiencia paralímpica en dos citas de verano. A pesar de su juventud, Pascual representa una de las principales bazas españolas para competir en el ciclo paralímpico invernal, consolidando una temporada en la que se consolidó como una de las esquiadoras más destacadas de su categoría.

Las semanas previas a la cita paralímpica han supuesto un periodo de preparación e impaciencia para la madrileña. “Tengo ya muchas ganas de llegar, de llegar a la Villa, de ver la nieve. Viendo los Juegos Olímpicos también desde casa es algo que como que motiva también más a que llegue el momento de estar ahí”, declaró Pascual, según reportó Europa Press.

La designación de Pascual como abanderada se encuadra en el contexto del impulso al deporte inclusivo en España y de los programas de promoción del talento joven como ‘Relevo Paralímpico’. Europa Press subrayó el papel de estos programas en la proyección de nuevos deportistas paralímpicos y en la consolidación de referentes para las próximas generaciones. Pascual, con su liderazgo y resultados en la máxima competición internacional de esquí alpino, se presenta como un referente clave hacia Milán y Cortina d’Ampezzo.

Los Juegos Paralímpicos de Invierno en Italia, que contarán con la participación española del 6 al 15 de marzo, cobrarán especial valor para el equipo nacional, que se renueva con cinco debutantes. Europa Press resaltó que la delegación buscará consolidar la presencia de España en escenarios internacionales y optar a las mejores posiciones gracias a figuras como Audrey Pascual, quien liderará al equipo con la bandera nacional en la ceremonia inaugural.