Starmer anuncia que buscará restringir el uso de redes sociales en menores de edad

Redacción Internacional, 15 feb (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció la noche de este domingo que acudirá al Parlamento para ampliar los poderes del Gobierno y aplicar restricciones en el uso de redes sociales, como por ejemplo un límite de edad.

"Vamos a tomar poderes que nos permitirían implementar una edad mínima para las redes sociales en cuestión de meses para prevenir que los niños tengan acceso a contenido nocivo", explicó Starmer en una publicación.

Este anuncio se suma a las distintas iniciativas que proliferan en Europa para regular el uso de las redes sociales por parte de los menores de edad desde que Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibirlas hasta los 16 años. EFE