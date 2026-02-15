Mónica Cruz debuta como diseñadora con Silvia Fernández con el apoyo de Noelia López e Ingrid Asensio

MADRID (CHANCE)

Mónica Cruz se estrena como diseñadora de la mano de Silvia Fernández con una colección cápsula de 15 vestidos de Alta Costura que reivindican "el poder del amor a la moda". Bajo ese lema, actriz y diseñadora han unido sensibilidades para crear piezas artesanales confeccionadas íntegramente en España, pensadas para acompañar a las mujeres en los momentos más especiales de sus vidas.

Entender la moda como identidad, expresión y emoción ha sido el motor de esta colaboración, que convierte cada vestido en un pequeño homenaje personal a Mónica. Cada diseño lleva el nombre de una mujer importante para ella - como Antonella, Claudia, Debra, Frida, Isabel, Isadora, Juana, Lola, Lucía, Luna, Melina, Mia, Mona, Ornella o Penélope - y combina siluetas estructuradas, drapeados, bordados, volúmenes y tejidos nobles trabajados de forma artesanal en el atelier de Silvia Fernández.

"La moda es un arte que no está en los museos, sino en nuestra piel y en los momentos más importantes de nuestras vidas", reivindica Silvia, que define a Mónica como "una artista, una mujer valiente y mediterránea, de las que tienen ese brillo especial en los ojos que la hace única". La firma, con sede en Ponferrada y especializada en alta costura nupcial desde 2017, ha construido su nombre sobre la artesanía, el made in Spain y materiales de máxima calidad, y cuenta ya con presencia en más de 100 puntos de venta multimarca en países como Estados Unidos, México, Guatemala, Portugal, Francia, Bélgica, Italia, Austria o Arabia Saudí.

La colección cápsula "Mónica Cruz x Silvia Fernández" se ha presentado en el Hotel Eurobuilding de Madrid, en un evento en el que la actriz ha estado arropada por amigas como Noelia López e Ingrid Asensio. Para esta puesta de largo, la marca ha contado con We are Five Agency en la dirección de arte y producción, y con Manu Fernández, Flores y Eventos, para la decoración, cuidando cada detalle para reforzar esa idea de la moda como arte vivo. Los vestidos ya están disponibles en la web de Silvia Fernández desde el jueves 12 de febrero, acercando este ejercicio de alta costura emocional a todas las mujeres que quieran celebrar su propio brillo.