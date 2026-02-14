Unión Africana: África debe reforzar su integración frente al convulso orden internacional

Adís Abeba, 14 feb (EFE).- La Unión Africana (UA) afirmó este sábado que África debe fortalecer su integración y sus instituciones frente a un orden internacional convulso marcado por la fragmentación geopolítica, en la apertura en Adís Abeba de la 39.ª Cumbre Ordinaria de la organización panafricana.

"La convulsión en el orden internacional sin duda tiene un impacto significativo en los asuntos del continente, sin mencionar la recurrente injerencia de actores externos en nuestros asuntos", señaló el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, en la sede de la organización en la capital etíope.

Ante los desafíos a los que se enfrenta el multilateralismo y el auge del proteccionismo, "África debe fortalecerse acelerando sus programas de integración política y económica" y "las instituciones panafricanas deben redoblar sus esfuerzos y determinación", añadió.

Para ello, destacó Youssouf, es necesario impulsar cada vez más la movilización de recursos a nivel doméstico en África, así como "acelerar la industrialización del continente y la transformación de la agricultura, y esto solo será posible desarrollando el potencial energético de África y dotando al continente de una infraestructura eficiente".

En este sentido, el jefe de Estado de Angola y, hasta este sábado, presidente de turno de la UA, João Lourenço, destacó como "prioridades estratégicas fundamentales (...) la paz, la seguridad y la buena gobernanza, el desarrollo sostenible y el crecimiento económico, la integración continental, el capital humano y la infraestructura", entre otras.

Así, destacó, es necesario "acelerar" la implementación del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA, en inglés), lanzado en 2019, "como un verdadero motor de la transformación económica y social de África".

Sin embargo, "el desarrollo sostenible es inseparable de la estabilidad y la paz duradera", subrayó Lourenço, mientras el continente se enfrenta a múltiples conflictos en Sudán, la República Democrática del Congo (RDC) y otros Estados miembros.

El mandatario angoleño lamentó que "también es motivo de gran preocupación la expansión de grupos terroristas" en países como Burkina Faso, Níger, Nigeria, el norte de Camerún, Somalia y el norte de Mozambique.

"Por lo tanto, solicito un apoyo mayor en todos los ámbitos, incluyendo una mayor labor de promoción y defensa por parte de los socios internacionales, en particular dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, con el fin de movilizar recursos adicionales" para lograr la paz, aseveró.

Después de que varios países africanos hayan sufrido golpes de Estado en los últimos años, Lourenço también rechazó el hecho de que los golpistas "celebren elecciones para ser elegidos" y permanecer en el poder.

Para el presidente angoleño, "esta es una forma de blanquear un acto que carece de legitimidad, el cual lamentablemente está siendo percibido como algo normal y, por lo tanto, aceptable, cuando en realidad amenaza los fundamentos de los principios de la paz y la seguridad en el continente".

También intervino el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, quien afirmó: "Hoy, mientras África se reúne en un momento decisivo, reconocemos que el activo más estratégico de nuestro continente no es solo lo que extraemos, sino también lo que diseñamos, construimos y gobernamos".

"Hoy en día, muchas economías africanas se encuentran entre las de más rápido crecimiento del mundo" y la población joven africana no para de crecer, destacó Abiy, al afirmar que "esta realidad demográfica debe aprovecharse con determinación".

Jefes de Estado y Gobierno de una cuarentena de países asisten a la cumbre de la UA -que tiene lugar este sábado y domingo- para abordar asuntos candentes como paz y seguridad, integración económica o crisis climática. EFE

