Starmer pide avanzar hacia una OTAN más europea ante la amenaza rusa

Múnich (Alemania)/Londres, 14 feb (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que Europa debe avanzar hacia una OTAN más europea y debe estar "lista para luchar" ante la amenaza rusa.

En su intervención en esta conferencia, centrada en la soberanía europea de defensa y la guerra en Ucrania, el jefe del Gobierno británico resaltó que Rusia ha demostrado su "afán de agresión" y consideró que esa OTAN más europea debe estar sustentada por vínculos más profundos entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE).

Starmer subrayó que la amenaza de Rusia, la prosperidad y la seguridad futura del Reino Unido depende de unos vínculos más estrechos en materia de defensa y seguridad con Europa, y recalcó que su país ya no es el de los años del Brexit. EFE

