Simeone recupera a Johnny Cardoso y "posiblemente" tendrá minutos en Butarque

Majadahonda (Madrid), 14 feb (EFE).- Johnny Cardoso, centrocampista del Atlético de Madrid, ultimó este sábado su recuperación de la lesión muscular de bajo grado sufrida hace diez días, ya se incorporó al grupo en la sesión matutina antes de la visita al Rayo Vallecano e incluso probó en un posible once para ese duelo de Diego Simeone, que avanzó que "posiblemente" tendrá minutos en el choque de este domingo en Butarque.

El futbolista estadounidense se ha perdido los tres encuentros más recientes de su equipo, los dos últimos contra el Betis más el del pasado jueves contra el Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Ya reincorporado al grupo, volverá a la convocatoria. Incluso tiene opciones de ser titular, según las pruebas del técnico argentino.

Según el ensayo de este sábado, Simeone podría hacer rotaciones masivas en su alineación ante tanta carga de partidos, con un once compuesto por Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Álex Baena, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Nico González; Thiago Almada y Alexander Sorloth.

"No tengo claro todavía por quién empezar este domingo, pero sí hemos trabajado con gente en un imaginario partido. Siempre le digo a los futbolistas que la formación la damos en la previa, así que en este tiempo, hasta este domingo, resolveremos con lo que empezaremos el partido", expuso después Simeone en rueda de prensa.

La única baja en el entrenamiento fue Pablo Barrios, que continúa con su recuperación de la lesión muscular sufrida hace nueve días contra el Betis, en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Es baja por tercer partido consecutivo, aunque le quedarán al menos otros cuatro más para el regreso de la competición, fijado para primeros de marzo.