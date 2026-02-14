Santi Aldama, elegido vicepresidente del Comité Ejecutivo del sindicato de jugadores de la NBA

El ala-pívot español Santi Aldama, jugador de Memphis Grizzlies, ha sido elegido vicepresidente del Comité Ejecutivo de la National Basketball Players Association (NBPA), el sindicato de jugadores de la NBA, para los próximos tres años.

"La Junta de Representantes de Jugadores ha elegido a Santi Aldama vicepresidente del Comité Ejecutivo de la NBPA. Cumplirá un mandato de tres años", informó el organismo, que también anunció la elección del alero de New Orleans Pelicans Trey Murphy para el mismo cargo.

Ambos sustituyen a Jaren Jackson Jr. y Donovan Mitchell, que terminaron sus mandatos. La NBPA está presidida por el base de Houston Rockets Fred VanVleet, con el ala-pívot de Charlotte Hornets Grant Williams como vicepresidente primero y el pívot de los Rockets Mason Plumlee como secretario-tesorero.

"Estoy entusiasmado de unirme al Comité Ejecutivo y trabajar en los problemas que afectan a los jugadores de la NBA a diario. Mi objetivo es asegurar que todos los jugadores se sientan apoyados y que sigamos fortaleciendo la unidad de esta hermandad", señaló el grancanario.

Así, Aldama y Murphy ocuparán dos de las seis vicepresidencias, con el escolta de Boston Celtics Jaylen Brown, el escolta de Toronto Raptors Garrett Temple, el ala-pívot de New York Knicks Karl-Anthony Towns y el base de Atlanta Hawks Gabe Vincent en las otras cuatro.