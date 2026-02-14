Agencias

Pedro Sánchez se reúne con el gobernador de California durante la Conferencia de Seguridad

Múnich (Alemania)/Madrid, 14 feb (EFE).- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mantuvo un encuentro este sábado en Múnich con el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, a quien le ha regalado un ejemplar en español de "El Quijote".

"Es importante para ti tener esta visión idealista de luchar", ha comentado Sánchez a Newson, quien le ha correspondido a Sánchez con una colección de libros, entre ellos "Los cuentos de la criada", de Margaret Atwood. "No estamos tratando de reescribir la historia", ha asegurado.

El jefe del Ejecutivo español se ha hecho eco del encuentro, celebrado en el marco de la Conferencia de Seguridad, en la red social X, donde ha dado las gracias al gobernador de California por su defensa del multilateralismo y los valores progresistas.

"Espero que disfrutes de la sabiduría de Cervantes. En ella encontrarás inspiración para enfrentarte a los gigantes", ha destacado Sánchez. EFE

