MSF suspende actividad no esencial en Hospital Naser (Gaza) por presencia hombres armados

Jerusalén, 14 feb (EFE).- Médicos Sin Fronteras (MSF) ha suspendido todas sus actividades médicas no esenciales en el Hospital Naser de Jan Yunis, en Gaza, por, entre otros motivos, la presencia de hombres armados en el recinto hospitalario, confirmó este sábado la organización humanitaria a EFE.

"En los últimos meses, en el hospital Naser, los pacientes y el personal de MSF han visto a hombres armados, algunos enmascarados, en diferentes zonas del amplio recinto hospitalario. Esto no ha ocurrido en las zonas donde MSF desarrolla sus actividades, sino en otras partes del recinto", detalló MSF en un comunicado.

Preocupaciones relacionadas con "la gestión de la estructura, la salvaguarda de su neutralidad y las violaciones de la seguridad" llevaron a que la organización comenzara el cese de sus actividades no esenciales en ese centro el pasado 20 de enero.

MSF informó de un repunte de "actos inaceptables" desde el alto el fuego en Gaza, en vigor desde el pasado 10 de octubre pero con violaciones diarias de Israel, que ha matado en la Franja a casi 600 palestinos desde entonces.

Entre estos incidentes se incluyen la presencia de hombres armados, intimidación, detenciones arbitrarias de pacientes y un episodio reciente sobre el que existen sospechas de que pueda estar vinculado a un posible movimiento armado, según MSF.

"Estos episodios suponen graves amenazas para la seguridad de nuestros equipos y pacientes (...) Los hospitales deben seguir siendo espacios civiles neutrales, libres de presencia y actividad militar para garantizar la prestación segura e imparcial de la atención médica", añadió MSF en su comunicado.

La inquietud de MSF se ve agravada por los ataques perpetrados contra hospitales durante el conflicto ya que, según la organización humanitaria, las fuerzas israelíes han atacado "de forma regular y deliberada las instalaciones sanitarias", lo que ha provocado pérdida de vidas y daños en las infraestructuras.

"MSF hace un llamamiento a todos los grupos armados, así como a las fuerzas israelíes, para que respeten las instalaciones médicas y garanticen la protección del personal y los pacientes", concluye la nota.

El Gobierno israelí anunció el pasado 1 de febrero que MSF dejaría de operar en la Franja de Gaza tras no poner a su disposición las listas de sus trabajadores en el enclave.

Además, desde el 1 de enero, Israel no ha permitido la entrada de ningún miembro internacional ni suministros de la ONG a la Franja de Gaza.

Al menos 579 trabajadores humanitarios han muerto en Gaza desde que Israel lanzó su ofensiva contra la Franja el 7 de octubre de 2023, como represalia por el ataque de las milicias del enclave en su territorio que se cobró la vida de unas 1.200 personas.

De los fallecidos, 380 eran hombres y 189 mujeres, según el registro de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). EFE