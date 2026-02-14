Kent Nagano futuro director de OCNE: "Servir a la cultura española requiere mucho estudio"

Nerea González

París, 14 feb (EFE).- "Servir a la cultura española requiere mucho estudio" y es una "responsabilidad" que el director orquestal estadounidense Kent Nagano asegura que se está tomando "muy, muy en serio" antes de tomar las riendas en septiembre de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE) para cinco temporadas.

"Una cosa es aprender como estudiante en la escuela, pero ahora es mucho más importante estudiarla de una manera profunda, de una manera antropológica. Solo de esta manera puedo ayudar a la Orquesta y Coro Nacionales", manifiesta a EFE este maestro en una entrevista en París, donde se encarga de la dirección musical de 'Nixon in China', que se estrenará el 24 de febrero en la Ópera de la capital francesa.

Sobre su designación, anunciada en diciembre pasado, para sustituir en Madrid al alemán David Afkham, Nagano (Berkeley, 1951) afirma que su principal motivación es desatar todo el potencial de estas instituciones musicales estatales, que vienen de una "gran tradición", pero que no son "tan conocidas" para muchos de sus colegas.

Él, reconocido mundialmente por su precisión técnica y su elegancia con la batuta, tuvo contacto con ellas a través de varios proyectos en los últimos años -en 2018, con 'Die Bassariden', de Hans Werner Henze; en 2021, con obras de Gabriel Fauré y Olivier Messiaen; y en 2024, cuando dirigió 'La creación', de Haydn- y considera que tienen un "nivel artístico muy alto".

"Hay mucho talento -opina- y hay que permitir que ese potencial salga a la luz para que pueda compartirse no solo a nivel nacional, dentro de España, sino también a nivel internacional".

Para él, aunque su ascendencia es japonesa, esta inmersión en la cultura y el idioma españoles es algo que le suena familiar, al haber crecido en California, un territorio "fuertemente influenciado y colonizado por España hace muchos años".

Pero ahora sus estudios le están descubriendo no solo la manera en la que España está profundamente imbricada en el desarrollo de la cultura musical y estética europea, sino también como lo español dejó sus huellas en el mundo y cómo ahora es un país moderno y desarrollado, con influencia desde América a Asia.

"Es diferente, desde el punto de vista musical, estudiar el Bolero no a través de la interpretación de Ravel, sino como una forma de danza original real. Es diferente estudiar la idea del idioma español a través de Carmen, de Georges Bizet, que estar realmente en el país", ejemplifica este director orquestal.

Es algo que Nagano ya está poniendo en práctica en cierta medida en París, ya que en 'Nixon in China' trabaja mano a mano con la argentina Valentina Carrasco como directora de escena, alguien a quien describe como capaz de dejarle con la boca abierta con su visión creativa.

"Ha sido muy amable y paciente, y me ha permitido practicar mi español básico con ella", bromea.

Hablar de internacionalización de la OCNE para esta nueva etapa no es algo casual, sino que fue una de las razones que motivaron el nombramiento de Nagano, según detalló en su momento el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM).

"Es parte de nuestra responsabilidad como artistas compartir esto con una sociedad abierta, compartirlo en el mundo internacional y servir a nuestra comunidad nacional también", reflexiona.

Ese esfuerzo de internacionalización de la OCNE se materializará, si bien aún no puede desvelar detalles específicos de lo que será la programación, en giras, grabaciones, con una mayor exposición en los medios y también con proyectos que explorarán las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial.

Algunos de ellos son temas "muy, muy controvertidos", admite, pero él cree en el rol de las artes para "comunicar humanismo" y que eso sea un cimiento para unir al mundo.

"Creo que todo el mundo está de acuerdo en que es algo que necesitamos hoy", razona.

En cuanto al cambio que supondrá para su carrera, que le ha llevado a los grandes escenarios del mundo y a liderar orquestas en lugares como Montreal, Baviera o Hamburgo, vaticina que el puesto en España le supondrá un "cambio de foco", con mucho peso en Madrid y la península Ibérica, pero seguirá considerando proyectos en el extranjero porque es su forma de entender la cultura.

"Para mí, la libertad como artista me abrió los horizontes y me hizo darme cuenta de que, por mucho que estudies, por mucha investigación que hagas, eso solo es el principio. Las puertas están abiertas para siempre", medita. EFE

(foto) (vídeo)