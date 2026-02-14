En día de "recuperación", Protección Civil lusa avisa que riesgo de inundaciones no acabó

Las operaciones de búsqueda se mantienen activas mientras una pareja permanece desaparecida en la zona de Montemor-o-Velho, una localidad que sigue incomunicada por tierra desde hace una semana y que fue una de las áreas más golpeadas por las recientes lluvias en Portugal. A pesar del inicio de la fase de recuperación, las consecuencias de los temporales continúan siendo visibles en varias regiones del país, informó la Agencia EFE.

Según comunicó el comandante nacional de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre, en una rueda de prensa, persiste un riesgo significativo de inundaciones debido a que los cauces fluviales se mantienen elevados en distintas zonas. De acuerdo con EFE, aunque se espera que la mejora en las condiciones meteorológicas tenga un efecto positivo en los niveles hídricos, las autoridades no descartan que el riesgo pueda incrementarse nuevamente el domingo.

El responsable de la ANEPC explicó que el país atraviesa actualmente una etapa de recuperación, respaldada por el despliegue de agentes en territorio nacional para retomar la normalidad. No obstante, Silvestre matizó que los niveles del río Mondego, que esta semana se desbordó cerca de Coimbra provocando la evacuación de más de 3.000 personas y la ruptura de un dique de contención, continúan siendo un factor de riesgo, especialmente en Montemor-o-Velho. Tras el desbordamiento, una de las principales autovías de Portugal fue cortada, dificultando los desplazamientos y agravando la incomunicación en ciertas áreas, según detalló la agencia EFE.

En cuanto a la cuenca del Tajo, la ANEPC reportó que el riesgo de inundaciones no ha disminuido y se mantiene en nivel máximo debido, en parte, a las descargas procedentes de embalses españoles. Silvestre indicó que, según la información disponible, estas descargas reducirán su frecuencia, lo que beneficiará a las áreas ribereñas y, de manera indirecta, también al río Sorraia en el distrito de Santarém, que se encontraba igualmente en riesgo elevado de inundación.

Las condiciones en otros cursos de agua, como los ríos Minho, Coura, Lima, Cávado, Ave, Duero, Tâmega, Sousa, Vouga, Águeda, Lis, Nabão y Guadiana, presentan peligros de desbordamientos aunque en niveles menos graves. Durante las últimas horas, la ANEPC ha recibido avisos por caídas de árboles, inundaciones y deslizamientos de tierra, incidencias que podrían continuar aún sin precipitaciones adicionales, publicó EFE.

El suministro eléctrico también se ha visto afectado, con 35.000 viviendas sin energía a lo largo del territorio portugués, señaló Silvestre en declaraciones recogidas por EFE. Las tormentas no solo han provocado daños materiales de consideración, sino que han dejado un saldo humano relevante: siete muertes directas asociadas a los temporales y al menos seis muertes indirectas ocurridas durante las faenas de reconstrucción, según los registros de la Agencia EFE.

Las autoridades continúan evaluando el alcance de los destrozos y trabajan para restablecer los servicios interrumpidos. La búsqueda de las personas desaparecidas, como la pareja de la región de Montemor-o-Velho, y la identificación de las causas de estos episodios siguen como prioridades en la agenda de la protección civil, mencionó EFE. El impacto de los embalses y el comportamiento de los cauces dependerán en los próximos días de la evolución meteorológica, manteniendo a las instituciones en alerta ante la posibilidad de nuevos episodios de inundación.