Charli xcx, la estrella de la Berlinale con un divertido falso, o no tan falso, documental

Alicia García de Francisco y Andrea Gallego Rodríguez

Berlín, 14 feb (EFE).- Charli xcx se convirtió este sábado en la estrella de la Berlinale con un falso documental, 'The Moment', en el que hay mucho de ella, de su carrera y de cómo se convirtió de la noche a la mañana en una superestrella gracias al éxito de su álbum 'brat', que convirtió el estío de 2024 en el 'brat summer'.

"He atravesado una transición extrema en mi vida profesional. Durante años era una donnadie, una especie de artista pop en los márgenes, con una base de fans exclusivamente gay, pero con mi álbum 'brat' llegué a una nueva y mucho más grande y nueva audiencia", dijo la cantante británica en una rueda de prensa en la Berlinale para presentar el filme, que está incluido en la sección Panorama, la segunda más importante del festival.

Con ese cambio llegó "una especie de sentimiento de perder el control de algo que había estado controlando durante mucho tiempo", explicó con honestidad la artista, sobre una situación que vivió en su vida y que 'The Moment' refleja de forma fresca y divertida.

Ella empezó a reflexionar en la forma de comunicar el arte y en cómo se sentía como creadora. "Soy bastante emocional y volátil artista, como lo son muchos artistas y esto es un viaje bastante difícil" por lo que hacer este filme era una forma no solo de hablar de arte, sino de su experiencia persona, explicó.

'The Moment' se centra en el momento en el que la Charli xcx ficticia está a punto de iniciar la gira de su álbum 'brat' y tiene que grabar un nuevo vídeo, para lo que se contrata a un director de tanto talento como locura, interpretado por un genial Alexander Skarsgard.

Rosana Arquette es la directora de su agencia de representación y Kilye Jenner aparece en una surrealista escena como ella misma.

Mientras, la cantante entra en una deriva de exigencias y responsabilidades a las que no está acostumbrada, en una historia narrada con ritmo, color y mucha música -pero poca de ella- por Aidan Zamiri, responsable de varios de los vídeos musicales de la británica.

Una historia que mezcla realidad y ficción, como reconoció Charli xcx. "Es como si hubiera estado preparándome para interpretar este papel desde que nací", afirmó divertida la artista en una rueda de prensa en la que la moderadora de la Berlinale solo dejó hacer dos preguntas a los periodistas.

Lo que cuenta 'The Moment' se basa en lo que ella vivió en 2024, pero de forma diferente. "Definitivamente está cerca de mis circunstancias y hay versiones de personajes a los que conocí".

E incluso se refirió a un momento concreto en el que reaccionó de forma parecida a lo que se ve en el filme. "Tuve una crisis nerviosa en la parte de atrás de una furgoneta mientras fumaba millones de cigarrillo, ¡sí!. Pero no soy ella".

Lo que sí es cierto es que este film muestra cómo Charli xcx quiere alejarse de 'brat' y matarlo y a la vez, la película es "el punto y final" para el 'brat summer'.

Un 'brat summer' que se hizo omnipresente en todo el mundo y el verde chillón de su portada se expandió rápidamente hasta llegar a las pantallas de Times Square en Nueva York, donde actúo por sorpresa y de forma gratuita.

Para la cantante era muy interesante mostrar algo muy habitual en el mundo de la música, que es pasar un periodo enorme con un solo proyecto mientras los fans no paran de pedir un nuevo álbum "o una nueva versión de ti".

Así que "fue bastante catártico porque me permitió canalizar de alguna manera la frustración que sentía en el mundo real", dijo.

Un filme que llega a la Berlinale tras pasar por Sundance, dos festivales que para la británica tienen algo en común, que es dar espacio a voces muy interesantes.

"Este festival, en particular, es conocido por no rehuir el cine político, el cine con un enfoque social genuino, el cine de directores visionarios y con un mensaje claro. Creo que, como productora y como actriz y Aidan como director, es el tipo de películas que nos encantan. Son las películas que queremos defender", agregó. EFE

(foto) (vídeo)