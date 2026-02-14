Al menos un muerto por las fuertes lluvias en la Isla Norte de Nueva Zelanda

Al menos una persona ha fallecido como consecuencia de las fuertes lluvias que azotan la Isla Norte de Nueva Zelanda, donde ya se han declarado dos estados de emergencia regionales y las previsiones meteorológicas auguran diluvios más intensos durante este sábado.

La víctima mortal es un varón --aún por identificar-- que fue hallado sin vida en el interior de su vehículo, después de que este quedara atrapado y cubierto por el agua mientras circulaba por la carretera estatal 39 a su paso por el distrito de Waipa, que ha sido declarado en estado de emergencia junto al de Otorohanga, según ha informado el diario 'The New Zeland Herald'.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra han provocado asimismo el cierre de diversas carreteras regionales y estatales, que han dejado ciudades como Kawhia, en la costa de la Isla Norte, completamente aisladas.

Precisamente en la zona costera es donde se concentran actualmente las advertencias de la autoridad meteorológica oficial de Nueva Zelanda, el MetService, que ha emitido alertas por "tormentas severas" en puntos del norte y el oeste del territorio insular.

"Estas tormentas severas se están moviendo hacia el noreste y se espera que se acerque a (las localidades de) Te Puke, Papamoa y Paengaroa. Se espera que estas tormentas eléctricas estén acompañadas de lluvias torrenciales que pueden provocar inundaciones superficiales y/o repentinas en arroyos, barrancos y áreas urbanas, y hacer que las condiciones de conducción sean extremadamente peligrosas", ha advertido el MetService en su página web.

A estas localidades se suman la península de Coromandel, Waikato, Bay of Plenty, Rotorua, Taupo y Gisborne, zonas sobre las que continúa vigente una alerta de tormenta eléctrica severa.

Así las cosas, de acuerdo con la institución meteorológica, se espera que las condiciones climatológicas se intensifiquen, con fuertes lluvias, vientos de hasta 120 kilómetros por hora y olas que podrían alcanzar los siete metros, afectando a Wellington --la capital-- y otras áreas a partir de este domingo.

En este contexto, la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias ha recomendado a la población --entre otras medidas-- buscar refugio, "preferiblemente en interiores", cubrir los vehículos o alejarlos de los árboles, asegurar cualquier objeto suelto alrededor de la propiedad, verificar que los desagües y canaletas estén despejados y "estar preparado para reducir la velocidad o detenerse si se conduce".