2-2. Espanyol y Celta empatan en el RCDE Stadium

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 14 feb (EFE).- El Espanyol y el Celta empataron en el RCDE Stadium después de que Jutglà estrenara el marcador en el minuto 38, remontaran Kike García (min.66) y Dolan (min.85), y, finalmente, Borja Iglesias volviera a poner el empate en el tiempo añadido.

El Celta dominó la mayor parte del encuentro frente al equipo catalán, más impreciso e intermitente, aunque eficaz en sus destellos arriba.

Los visitantes pudieron ampliar su ventaja con un gol anulado a Borja Iglesias por fuera de juego tras pasar por el VAR en el minuto 77. La remontada del Espanyol no fue definitiva y el Celta, en un partido ligeramente descontrolado, consiguió sellar las tablas en el feudo blanquiazul.

