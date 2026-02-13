Washington y Taipéi firman su pacto comercial, con aranceles del 15 % a bienes taiwaneses

Pekín, 13 feb (EFE).- Taiwán y Estados Unidos firmaron este jueves en Washington el acuerdo de comercio recíproco anunciado en enero, que fija en el 15 % el arancel estadounidense a los productos taiwaneses y precisa el alcance de las exenciones y compromisos regulatorios asociados.

Según la agencia oficial isleña CNA, el pacto mantiene el tipo del 15 %, equivalente al aplicado a Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, y concede a 2.072 productos taiwaneses un tratamiento exento de aranceles recíprocos, que quedan sujetos únicamente al arancel de nación más favorecida.

Los semiconductores y productos relacionados obtendrán el trato más favorable bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos, según el Ejecutivo taiwanés, en un contexto de posibles gravámenes adicionales sobre estos bienes, considerados estratégicos por Washington y de los que Taiwán es el mayor exportador a nivel mundial.

Entre los artículos incluidos en las exenciones figuran 261 productos agrícolas, como orquídeas, té o pasteles de piña, y 1.811 bienes industriales, entre ellos equipos de navegación por radio, instrumentos de comunicaciones, baterías de litio o productos farmacéuticos.

El acuerdo, suscrito por el representante de Taiwán en Estados Unidos, Alexander Yui, y por la directora gerente de la oficina en Washington del Instituto Americano en Taiwán, Ingrid Larson, incluye además el compromiso de Taipéi de eliminar o reducir el 99 % de sus barreras arancelarias a importaciones industriales y agrícolas estadounidenses, según la Oficina del Representante Comercial de EE. UU., citada por CNA.

Entre las medidas adicionales, Taiwán aceptará vehículos estadounidenses que cumplan los estándares de seguridad y emisiones de EE. UU., eliminará restricciones cuantitativas a la importación de automóviles y reconocerá directamente las autorizaciones de comercialización de las autoridades estadounidenses para fármacos fabricados en Estados Unidos.

La firma formaliza el entendimiento anunciado el pasado 15 de enero, que contemplaba una rebaja arancelaria del 20 al 15 % y compromisos de inversión de hasta 250.000 millones de dólares por parte de fabricantes taiwaneses en territorio estadounidense.

El texto firmado, que concreta aspectos relativos a listas de productos y acceso al mercado, deberá ser remitido al Legislativo taiwanés para su revisión.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente, Donald Trump, y su gabinete han insistido en la necesidad de "traer de vuelta" la producción de semiconductores a Estados Unidos, un país que durante años dependió de fabricantes extranjeros, pero replicar la capacidad de fabricación de Taiwán no será sencillo, dado que la isla cuenta con décadas de experiencia. EFE