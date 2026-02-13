Temporales en Galicia: 7.613 incidencias en 3 semanas y agua caída como para abastecer a los gallegos por 113 años

La cantidad de agua acumulada por las lluvias en Galicia desde el inicio de 2026 alcanzó volúmenes equivalentes a lo que consumiría la población gallega durante 113 años, según explicaron responsables de Meteogalicia, Augas de Galicia y la Axega 112 en una jornada informativa celebrada este viernes. El evento trató sobre la forma en que las instituciones están afrontando la sucesión de temporales y las alertas meteorológicas que marcaron el comienzo del año en la comunidad, detalló el medio Europa Press.

El diluvio registrado en la región es resultado de un tren de borrascas que, desde el 1 de enero, solo permitió cuatro días sin alertas meteorológicas en todo el territorio gallego, y únicamente una jornada sin lluvias en ningún punto, específicamente el 4 de enero, según datos recogidos por el medio. Los modelos de predicción meteorológica se han visto forzados a analizar “muchos parámetros al mismo tiempo” que afectan con distinta intensidad a diferentes comarcas, explicó Paula Uría, directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático. Uría ejemplificó que, en varias ocasiones, se emiten pronósticos con más de 100 avisos simultáneos, lo que evidencia la excepcionalidad del periodo. La misma responsable recordó que el primer aviso de nivel rojo por lluvias se activó el 26 de enero. Ese día, en Santa Comba, las precipitaciones superaron en 24 horas lo que caería en dos meses y medio en Verín, al tiempo que se puso en marcha el sistema de alerta Es-Alert en el interior de Pontevedra. Otros municipios, como Rois o Lousame, registraron más de 1.000 litros por metro cuadrado en este periodo, volumen habitual en Ourense durante año y medio.

Sobre el seguimiento del caudal de los ríos y los embalses, Roi Fernández, director de Augas de Galicia, detalló que el embalse de Caldas alcanzó la alerta roja el 10 de febrero y que, de acuerdo con las medias históricas, ya se ha acumulado el 50% del volumen anual típico de agua a pesar de que faltan ocho meses en el año hidrológico. Los principales ríos gallegos triplicaron, en promedio, su caudal habitual en comparación con años anteriores, mientras que el Arnego-Ulla llegó a multiplicar por seis su nivel medio. Entre el 22 de enero y el 12 de febrero, el sistema de vigilancia emitió 1.300 avisos por superación de nivel en los cauces.

La sucesión de temporales se tradujo también en una carga de trabajo inédita para los servicios de emergencia. Marcos Araújo, gerente de la Axega 112, remarcó la importancia de que la población reciba información clara y precisa para evitar riesgos y salvaguardar la seguridad colectiva. Durante las tres semanas más intensas, el CIAE 112-Galicia atendió más de 50.800 llamadas relacionadas con los fenómenos meteorológicos y se gestionaron 7.613 incidencias, aunque ninguna fue clasificada como grave. Según detalló Europa Press, la concienciación social fue clave para evitar consecuencias mayores. Los días con mayor número de incidentes fueron el 11 de febrero, con 711 notificaciones, y el 23 de enero, con 717, la mayoría de ellas relacionadas con objetos caídos en las carreteras y accidentes provocados por el temporal.

El sistema de vigilancia fluvial Inungal lleva 66 días en marcha, lo que refleja el trabajo continuado de los equipos responsables de la gestión de riesgos, según constató Europa Press. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, cerró el acto destacando el esfuerzo humano detrás de estas labores, indicando que los equipos llevan 44 días consecutivos tomando decisiones para garantizar la seguridad. Vázquez subrayó la importancia de transmitir información verídica y actualizada para que la ciudadanía pueda tomar precauciones, y añadió que las lluvias registradas en Galicia durante estos primeros meses del año superaron en un 98% la media histórica. “Para que alguien esté seguro, debe de recibir información”, afirmó la conselleira.

Toda esta situación fue calificada de “extraordinaria” por las autoridades, quienes insistieron en que la coordinación entre los distintos niveles de alerta y gestión es la base de la respuesta del gobierno regional, reportó Europa Press. Durante la jornada también se enfatizó la necesidad de mantener e intensificar el trabajo de prevención y alerta para mitigar los efectos de fenómenos climáticos cada vez más impredecibles, en un contexto donde el cambio climático impone nuevos retos tanto a la ciudadanía como a los organismos públicos encargados de la seguridad y la gestión del agua.