Salva Reina desvela cómo vive San Valentín con Kira Miró: "Lo celebro todos los días"

Aunque Salva Reina asistió solo al evento inaugural de la 29ª edición del Festival de Málaga, envió un mensaje en tono humorístico respecto a su relación sentimental con la actriz Kira Miró, asegurando que "celebro San Valentín todos los días" y recalcando la importancia de cultivar el afecto de manera diaria, más allá de cualquier fecha señalada. Según consignó el medio, el intérprete explicó que para él "el amor es una planta que hay que regalar todos los días, hay que cuidarla, hay que podarla, hay que mimarla y no esperar el 14 de febrero, sino tener detalle y cuidar el amor todos los días". Estas declaraciones las compartió durante el photocall celebrado en el Teatro Real de Retiro de Madrid, donde el Festival de Málaga dio el pistoletazo de salida a una nueva edición.

De acuerdo con la publicación, Salva Reina se mostró relajado y sonriente al aludir, en ausencia de Kira Miró, a su fórmula personal para mantener viva la relación. El actor expresó que prefiere las pequeñas acciones constantes a las celebraciones puntuales y, entre bromas, añadió: "Espero que no lo esté celebrando ella por ahí y yo no me entere, ¿no? Sería raro". El medio detalla que Reina puso el énfasis en que no hace distinciones para demostrar su cariño en días concretos, sino que elige cuidar y regalar en cualquier momento.

Consultado por sus hábitos en fechas especiales, Salva Reina reconoció que le gusta mucho regalar: "Soy de regalar, me gusta mucho. Disfruto muchísimo". Así, abordó la idea de que el amor requiere atención cotidiana, equiparándolo a una planta que necesita dedicación continua. El actor insistió en la importancia de no limitar los gestos de afecto al 14 de febrero, sino en trabajar regularmente por mantener el vínculo.

En el aspecto profesional, tal como reportó el medio, el Festival de Málaga representa para Salva Reina una de las citas más esperadas del año. En esta ocasión asiste con dos proyectos: como actor en "Solos" y desde la producción con la empresa "Hora y Veinte", dirigida por Mar Romero y con un reparto que calificó como “maravilloso”. Sobre su participación, Reina manifestó: “Es bueno que no falte el trabajo”, y reflexionó respecto a la necesidad de mantener la humildad y la dedicación dentro de la industria audiovisual. El intérprete atribuyó el éxito no solo al esfuerzo propio, sino también al factor suerte, asegurando que la clave radica en conservar las ganas de contar historias y el amor por la profesión.

El medio también apuntó que Salva Reina compartió su deseo de poder actuar en la serie "Machos alfa", en la que participa Kira Miró, y aprovechó la oportunidad para dirigirse a los creadores, Alberto y Laura Caballero, sugiriendo entre risas que le gustaría recibir una oferta para unirse al elenco. Reina ya ha trabajado con ellos en "Muertos SL", y valora la posibilidad de colaborar de nuevo con figuras que identifica como referentes en la comedia española. “Trabajar con los reyes de la comedia de este país, sería un orgullo. Y en una serie internacional, que es un éxito a nivel mundial, entonces imagínate, me encantaría", afirmó ante los medios.

En el photocall inaugural, donde desfilaron personalidades como Rossy de Palma, Andrea Duro, Juan Diego Botto, El Langui, Miguel Ángel Muñoz, Alejo Saura y Victoria Vera, el propio Reina dejó clara su satisfacción por el momento laboral que atraviesa, remarcando la dureza de la profesión y la necesidad de compaginar ilusión, persistencia y realismo. La edición número 29 del Festival de Málaga comenzó con amplia repercusión mediática, enfatizando la diversidad de figuras y proyectos presentes, según describió la cobertura original del evento.