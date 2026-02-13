Rusia confirma un acuerdo para reanudar el 17 de febrero las negociaciones sobre Ucrania

(actualiza con fecha -17 y 18 de febrero- y quién encabezará la delegación rusa, Vladímir Medinski)

Moscú, 13 feb (EFE).- El Kremlin confirmó hoy el acuerdo para reanudar la próxima semana -17 y 18 de febrero- en Ginebra las negociaciones sobre Ucrania, cuyas dos primeras rondas tuvieron lugar en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) con mediación de EE.UU.

"Existe un acuerdo de que será, efectivamente, la próxima semana", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Posteriormente, precisó que la reunión "en formato trilateral" se celebrará el 17 y 18 de febrero en la ciudad suiza, donde tuvo lugar en junio de 2021 la cumbre entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Joe Biden, antes del comienzo de la guerra en Ucrania.

"Esta vez la delegación estará encabezada por el asesor del presidente, Vladímir Medinski", añadió.

Rusia se había comprometido con EE.UU. a elevar el nivel de representación de su delegación en las negociaciones con Ucrania, por lo que el jefe de la inteligencia militar rusa, Ígor Kostiukov, había sido el negociador jefe ruso este año en Abu Dabi.

Medinski, exministro de Cultura obsesionado con la revisión de la historia de Rusia, lideró la delegación rusa en las negociaciones ruso-ucranianas celebradas el pasado año en Estambul, que no produjeron más que intercambios de prisioneros y cadáveres.

El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, había sugerido que Moscú "dudaba" sobre la continuación de las conversaciones a tres bandas.

Kiev adelantó esta semana que la reunión podría tener lugar en Miami, escenario desde el pasado año de consultas bilaterales entre el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y representantes de ambos bandos en conflicto.

Las anteriores dos reuniones celebradas en los Emiratos Árabes Unidos constataron que los principales escollos para un arreglo siguen siendo la cuestión territorial y las garantías de seguridad para Ucrania.

Zelenski insiste en recibir garantías antes de firmar cualquier acuerdo de paz o de convocar elecciones, como demandan Moscú y Washington.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió, por su parte, que todavía queda "un gran camino por recorrer" y criticó a la Administración Trump por renunciar a los entendimientos alcanzados durante la cumbre de agosto de 2025 en Alaska.

Cuando habla de "entendimientos" de Anchorage, se refiere, según la prensa, a la necesidad de que el ejército ucraniano abandone el Donbás, al tiempo que Moscú aceptaría la congelación del frente en las regiones de Jersón y Zaporizhia, donde Kiev controla un tercio del territorio.

El único acuerdo real logrado en Abu Dabi fue el canje de 314 prisioneros de guerra, lo que incluía, además de combatientes, a varios civiles.EFE