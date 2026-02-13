Rusia confirma que la próxima ronda de negociaciones con Ucrania y EEUU tendrá lugar la semana que viene

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, señaló que la ubicación y las fechas exactas de la próxima ronda de negociaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos se comunicarán en breve, tras confirmar que la cita diplomática ha sido acordada para la próxima semana. La agencia Interfax recogió las declaraciones de Peskov este viernes, donde evitó especificar el lugar del encuentro, manteniendo la incertidumbre sobre el escenario que albergará el diálogo. Según reportó Interfax, la agenda principal girará en torno al este y sureste de Ucrania, áreas actualmente bajo control ruso, y a las propuestas presentadas por Washington.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio ruso, la confirmación del encuentro llegó poco después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunciara que había aceptado la iniciativa estadounidense para retomar las conversaciones la próxima semana. Zelenski explicó, según detaló Interfax, que la agenda de la cita diplomática estará centrada principalmente en la situación de los territorios ocupados por fuerzas rusas. También reveló la existencia de una propuesta estadounidense dirigida a establecer una zona franca en la región del Donbás, con el objetivo de habilitar actividades comerciales y generar un área que funcione como amortiguador entre las partes enfrentadas.

En declaraciones recogidas por la agencia, Peskov reiteró el jueves que Moscú esperaba que estos contactos bilaterales y trilaterales se celebrasen “pronto”, en línea con los recientes avances en materia de diálogo. Hasta el momento, las dos únicas rondas anteriores de conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos se desarrollaron en Emiratos Árabes Unidos. Según consignó Interfax, la última de estas reuniones desembocó en un acuerdo puntual para intercambiar más de 300 prisioneros de guerra, un gesto que supuso el primer intercambio de este tipo entre Moscú y Kiev en cerca de cinco meses. No obstante, las negociaciones no produjeron progresos adicionales a nivel político, por lo que persisten las preguntas sobre la viabilidad de nuevos entendimientos en la próxima cita.

La propuesta estadounidense sobre la mesa, según explicó Zelenski y replicó Interfax, incluiría la posibilidad de crear una zona de libre comercio en Donbás, lo que aspira a contribuir a la distensión y facilitar el comercio sin obstáculos entre ambas partes. Aunque los planes norteamericanos figuran en la agenda de la próxima sesión, ni Moscú ni Kiev han emitido comunicados públicos detallando sus posturas sobre la viabilidad o los términos de dicha propuesta.

La incertidumbre en torno a la localización del diálogo contrasta con la rápida confirmación por parte de las autoridades rusas sobre el calendario, reflejando la premura diplomática ante la situación en el este de Ucrania. Por otra parte, tal como detalla la crónica de Interfax, este nuevo encuentro trilateral adquiere relevancia tras el relativo estancamiento político observado en las conversaciones anteriores, donde los avances se limitaron al plano humanitario.

Fuentes diplomáticas recogidas por Interfax indicaron que ambas partes depositan esperanzas en que la mediación estadounidense pueda contribuir a destrabar el diálogo sobre el futuro de los territorios disputados. El desarrollo de la zona franca, concebida como una estrategia para reducir tensiones, constituye uno de los focos de atención en la agenda prevista, aunque hasta ahora no existen detalles sobre los mecanismos de implementación ni sobre el eventual reconocimiento mutuo de garantías de seguridad o comercio para los actores locales.

La confirmación oficial de la ronda diplomática para la próxima semana mantiene a la expectativa a la comunidad internacional, dado que cualquier entendimiento en materia territorial podría sentar nuevos precedentes para las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Durante los contactos previos en Emiratos Árabes Unidos, la dimensión política del conflicto permaneció sin avances significativos, lo que sugiere que la nueva sesión requerirá esfuerzos adicionales y posiblemente la definición de nuevas fórmulas de consenso o moderación auspiciadas por Estados Unidos.

Hasta la fecha, según la cobertura de Interfax, los comunicados oficiales de Moscú y Kiev no han precisado los términos exactos de las propuestas que se debatirán ni han informado sobre los nombres de las delegaciones que asistirán, reforzando la reserva sobre detalles logísticos y estratégicos. En consecuencia, persiste la incógnita sobre si el encuentro renovará la dinámica de los intercambios previos o incorporará elementos novedosos que permitan abordar el fondo del conflicto, más allá de los acuerdos humanitarios logrados en las últimas rondas.