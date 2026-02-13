Miranda! y una Rosalinda Galán "fuerte como la hiedra", a la final de Benidorm Fest 2026

Javier Herrero.

Benidorm (España), 12 feb (EFE).- La final de Benidorm Fest 2026 contará no solo con Miranda! y bailamamá con la canción más escuchada de esta edición, sino también con una Rosalinda Galán que se ha revelado este jueves en la segunda semifinal "fuerte como la hiedra" y firme candidata a la victoria.

Además de ellos, también han obtenido el pase Dani J, Mayo, The Quinquis y Asha, que se sumarán este sábado a los candidatos que se clasificaron en la primera eliminatoria: Kenneth, Izan Llunas, María León y Julia Medina, Kitai, Tony Grox y LucyCalys y Mikel Herzog Jr. Fuera han quedado, sin embargo, Ku Minerva, Atyat y Funambulista.

El Palau d'Esport l'Illa ha acogido sus actuaciones en una gala presentada por Jesús Vázquez, Inés Hernand y Javier Ambrossi en la que, además, se ha podido disfrutar como invitados de dos estrellas en registros muy diversos: Abraham Mateo al inicio y Luz Casal hacia el final, cuando ha recuperado su clásico 'Rufino'.

En un vagón de tren de color amarillo ha abierto Asha el tramo de concurso propiamente dicho, con su bucólico 'Turista' de ecos mediterráneos y una de las propuestas escenográficas más singulares que sin duda se ha quedado prendido en la retina de los votantes.

Giro después hacia un espacio entre gótico e industrial que ha cobijado a Ku Minerva en su vuelta a la actualidad tras haber sido la gran diva de la música de baile de los 90 con 'Llorando por ti'. De su caja de cristal ha emergido con voz poderosa para cerrar ese ciclo con 'No volveré a llorar'.

Más naturalidad en su propuesta ha buscado Funambulista, como si se tratara de un concierto más de la banda en un festival de verano... solo que en blanco y negro. Así ha cantado 'Sobran gilipo**as', tema de clásico pop-rock de guitarras que clama contra las falsedades de las redes y su peligro adictivo, todo mientras muchos asistentes al Palau le grababan con un móvil.

Con una canción titulada 'Bailándote' no podía ser que Dani J no centrara en el movimiento su propuesta, una bachata con la que se ha lucido sin caer en lo "heterobásico", como había prometido, y que ha conseguido exorcizar la mala marcha de los estilos caribeños en este festival.

Al grito de "España es quinqui" han irrumpido The Quiquis, grupo en el que milita Sergio Sastre (Miss Caffeina) y que reivindica el funk y el flamenco pop de barriada de Los Chunguitos y formaciones similares. El trío ha acabado su canalla y humorística propuesta a lomos de una moto voladora que los ha impulsado al siguiente nivel.

Suerte diferente la de Atyat. Imbuida por el espíritu de Shakira, ha protagonizado un número que ha ido de menos a más hasta convencer al público de que es la diva de la edición con 'Dopamina', pero no de que merecía estar en la final.

Sobre Rosalinda Galán había expectativas que ha refrendado con el número más redondo de toda la semifinal, un sofisticado juego de sombras en plano secuencia que ha reforzado el empaque sonoro de su 'Mataora', un pasadoble electrónico que hace justicia a las trágicas heroínas como la Carmen de Merimée.

Mayo, el extriunfito que vuela desde hace tiempo reivindicando lo "queer", ha mantenido su discurso habitual a su paso por aquí con 'Tócame' hasta el punto de que ha mantenido la misma estética de su videoclip, en una lavandería llena de texturas denim y bailarines aniñados.

El remate ha sido para Miranda! y bailamamá, los más esperados por cuanto suya ha sido la canción más reproducida de esta edición, 'Despierto amándote', con su gancho de canto tirolés y su apuesta colorista por un humor surrealista con una tienda de camas voladoras.

A falta de conocer qué suma han dado los puntos de cada una de las partes, en el tramo final se ha revelado que los seis candidatos que más apoyos han obtenido por parte del jurado han sido Miranda! y bailamama, Mayo, Dani J, Rosalinda Galán, The Quinquis y Asha.

Solo estas dos últimas candidaturas no se han repetido después entre los seis favoritos del público, que han favorecido en su lugar a Funambulista y Atyat. EFE

(foto)